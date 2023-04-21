Кличко принял важное решение по транспорту в Киеве: о чем идет речь

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: КГГА

Мэр Киева, Виталий Кличко, поддержал электронную петицию о внедрении системы пересадочных билетов в городском общественном транспорте продолжительностью 90 минут. Он отметил, что этот шаг является частью мер, направленных на расширение функционала автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП), и подтвердил намерение реализовать эту инициативу в соответствии с разделом VI положения.

Об этом говорится в петиции.

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Автор петиции, набравшей необходимое количество голосов, уверен, что новая система позволит пассажирам осуществлять пересадки на другой вид транспорта в пределах 90 минут, что обеспечит более быструю и удобную доставку жителей города до пунктов назначения.

Внедрение системы пересадочных билетов продолжительностью 90 минут может оказаться важным шагом в повышении качества услуг городского общественного транспорта и улучшении жизни жителей Киева. Новый билет позволит пассажирам экономить время и сократить затраты на проезд в городе, что может привести к уменьшению автомобильного трафика и улучшению экологической ситуации.

Напомним, что в связи с наступлением поминальных дней в столице Украины было принято решение о запуске дополнительных маршрутов общественного транспорта, проходящих вблизи городских кладбищ. Общее количество подвижного состава, которое будет задействовано в эти дни, составляет 235 автобусов, 140 троллейбусов и 100 трамваев.