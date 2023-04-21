Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Кличко принял важное решение по транспорту в Киеве: о чем идет речь arrow

Кличко принял важное решение по транспорту в Киеве: о чем идет речь

21 апреля 2023 16:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Кличко принял важное решение по транспорту в Киеве: о чем идет речь
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: КГГА
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Мэр Киева, Виталий Кличко, поддержал электронную петицию о внедрении системы пересадочных билетов в городском общественном транспорте продолжительностью 90 минут. Он отметил, что этот шаг является частью мер, направленных на расширение функционала автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП), и подтвердил намерение реализовать эту инициативу в соответствии с разделом VI положения.

Об этом говорится в петиции.

Читайте также:

Кличко ответил на петицию

Автор петиции, набравшей необходимое количество голосов, уверен, что новая система позволит пассажирам осуществлять пересадки на другой вид транспорта в пределах 90 минут, что обеспечит более быструю и удобную доставку жителей города до пунктов назначения.

Внедрение системы пересадочных билетов продолжительностью 90 минут может оказаться важным шагом в повышении качества услуг городского общественного транспорта и улучшении жизни жителей Киева. Новый билет позволит пассажирам экономить время и сократить затраты на проезд в городе, что может привести к уменьшению автомобильного трафика и улучшению экологической ситуации.

Напомним, что в связи с наступлением поминальных дней в столице Украины было принято решение о запуске дополнительных маршрутов общественного транспорта, проходящих вблизи городских кладбищ. Общее количество подвижного состава, которое будет задействовано в эти дни, составляет 235 автобусов, 140 троллейбусов и 100 трамваев.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас