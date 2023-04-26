Кличко рассказал про ремонт улиц в центре Киева
Завершились работы по переукладке гранитной брусчатки на улице Грушевского, на участке от Петровской аллеи до улицы Садовой. В настоящее время, на объекте проводятся работы по благоустройству территории. Для укрепления гранитной брусчатки использовался цементный раствор, который в настоящее время набирает прочность.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Что Кличко рассказал про ремонт улиц
Ожидается, что через две недели, после того, как бетонная смесь достигнет необходимой прочности, дорога будет полностью готова к использованию. Однако, следует отметить, что движение по улице Грушевского, так же как и по дорогам правительственного квартала, остается ограниченным.
В целом, завершение работ по переукладке гранитной брусчатки на улице Грушевского является важным этапом в улучшении состояния инфраструктуры города. Благоустройство территории поможет создать комфортные условия для пешеходов и автомобилистов. Однако, следует учитывать ограничения на движение по указанной улице, чтобы избежать возможных неудобств и задержек.
Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко поддержал электронную петицию о внедрении системы пересадочных билетов в городском общественном транспорте продолжительностью 90 минут. Он отметил, что этот шаг является частью мер, направленных на расширение функционала автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП), и подтвердил намерение реализовать эту инициативу в соответствии с разделом VI положения.