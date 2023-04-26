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Кличко рассказал про ремонт улиц в центре Киева

26 апреля 2023 16:35
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Кличко рассказал про ремонт улиц в центре Киева
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: КГГА
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Завершились работы по переукладке гранитной брусчатки на улице Грушевского, на участке от Петровской аллеи до улицы Садовой. В настоящее время, на объекте проводятся работы по благоустройству территории. Для укрепления гранитной брусчатки использовался цементный раствор, который в настоящее время набирает прочность.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Ожидается, что через две недели, после того, как бетонная смесь достигнет необходимой прочности, дорога будет полностью готова к использованию. Однако, следует отметить, что движение по улице Грушевского, так же как и по дорогам правительственного квартала, остается ограниченным.

В целом, завершение работ по переукладке гранитной брусчатки на улице Грушевского является важным этапом в улучшении состояния инфраструктуры города. Благоустройство территории поможет создать комфортные условия для пешеходов и автомобилистов. Однако, следует учитывать ограничения на движение по указанной улице, чтобы избежать возможных неудобств и задержек.

Ремонт улиц
Ремонт улицы. Фото: Виталий Кличко

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко поддержал электронную петицию о внедрении системы пересадочных билетов в городском общественном транспорте продолжительностью 90 минут. Он отметил, что этот шаг является частью мер, направленных на расширение функционала автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП), и подтвердил намерение реализовать эту инициативу в соответствии с разделом VI положения.

 

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