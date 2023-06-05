Кличко розповів про результати перевірки укриттів у Києві

Віталій Кличко на місці одного з обстрілів Києва. Фото: Telegram-канал Кличка

Кияни мають безперешкодний доступ до 90% укриттів. Втім, у задовільному стані зараз лише 63% цих столичних об’єктів.

Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про це на своєму Telegram-каналі.

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Доступ до укриттів

За результатами перевірки укриттів у Києві стало відомо, що кияни мають безперешкодний доступ до 90% укриттів.

Найкращою є ситуація у Деснянському (до 100% укриттів є доступ), Солом’янському (99%), Оболонському (98%) та Дніпровському (97%) районах.

Найгіршою — лише 73% відкритих укриттів — є ситуація у Подільському районі столиці.

Доступ до укриттів у Києві

Інфографіка: Telegram Кличка

Стан столичних укриттів

Інспекція показала, що 63% укриттів у Києві є у задовільному стані.

У найкращому стані укриття в Дніпровському (92%), Оболонському (86%) та Шевченківському (80%) районах столиці.

А от у Подільському районі задовільному стану відповідають тільки 20% укриттів. Також менше половини (45%) укриттів є придатними для використання у Солом’янському районі Києва.

Стан столичних укриттів

Інфографіка: Telegram Кличка

Нагадаємо, у ніч проти 1 червня російські окупаційні війська завдали чергового удару по Києву. Внаслідок обстрілів у Деснянському районі столиці загинули троє людей. Серед них 9-річна дівчинка, її 34-річна мама і 33-річна жінка. Чоловік однієї з загиблих та жителі району стверджують, що укриття, де хотіли сховатися від обстрілу люди, було зачинене.

1 червня уряд ухвалив рішення про перевірку роботи всіх укриттів у країні. Вони повинні бути доступними у будь-який час доби під час повітряної тривоги.