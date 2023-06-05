Кличко розповів про результати перевірки укриттів у Києві
Кияни мають безперешкодний доступ до 90% укриттів. Втім, у задовільному стані зараз лише 63% цих столичних об’єктів.
Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про це на своєму Telegram-каналі.
Доступ до укриттів
За результатами перевірки укриттів у Києві стало відомо, що кияни мають безперешкодний доступ до 90% укриттів.
Найкращою є ситуація у Деснянському (до 100% укриттів є доступ), Солом’янському (99%), Оболонському (98%) та Дніпровському (97%) районах.
Найгіршою — лише 73% відкритих укриттів — є ситуація у Подільському районі столиці.
Стан столичних укриттів
Інспекція показала, що 63% укриттів у Києві є у задовільному стані.
У найкращому стані укриття в Дніпровському (92%), Оболонському (86%) та Шевченківському (80%) районах столиці.
А от у Подільському районі задовільному стану відповідають тільки 20% укриттів. Також менше половини (45%) укриттів є придатними для використання у Солом’янському районі Києва.
Нагадаємо, у ніч проти 1 червня російські окупаційні війська завдали чергового удару по Києву. Внаслідок обстрілів у Деснянському районі столиці загинули троє людей. Серед них 9-річна дівчинка, її 34-річна мама і 33-річна жінка. Чоловік однієї з загиблих та жителі району стверджують, що укриття, де хотіли сховатися від обстрілу люди, було зачинене.
1 червня уряд ухвалив рішення про перевірку роботи всіх укриттів у країні. Вони повинні бути доступними у будь-який час доби під час повітряної тривоги.