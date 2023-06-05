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Кличко рассказал о результатах проверки укрытий в Киеве

5 июня 2023 09:54
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Кличко рассказал о результатах проверки укрытий в Киеве
Виталий Кличко на месте одного из обстрелов Киева. Фото: Telegram-канал Кличко
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Киевляне имеют беспрепятственный доступ к 90% укрытий. Впрочем, в удовлетворительном состоянии сейчас только 63% этих столичных объектов.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом на своем Telegram-канале.

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Доступ к укрытиям

По результатам проверки укрытий в Киеве стало известно, что у киевлян беспрепятственный доступ к 90% укрытий.

Лучшая ситуация в Деснянском (к 100% укрытий есть доступ), Соломенском (99%), Оболонском (98%) и Днепровском (97%) районах.

Наихудшей — только 73% открытых укрытий — является ситуация в Подольском районе столицы.

Доступ к укрытиям в Киеве
Доступ к укрытиям в Киеве
Инфографика: Telegram Кличко

Состояние столичных укрытий

Инспекция показала, что 63% укрытий в Киеве находятся в удовлетворительном состоянии.

В наилучшем состоянии укрытия в Днепровском (92%), Оболонском (86%) и Шевченковском (80%) районах столицы.

А вот в Подольском районе удовлетворительному состоянию соответствуют только 20% укрытий. Также менее половины (45%) укрытий пригодны для использования в Соломенском районе Киева.

Состояние столичных укрытий
Состояние столичных укрытий
Инфографика: Telegram Кличко

Напомним, в ночь на 1 июня российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Киеву. В результате обстрелов в Деснянском районе столицы погибли три человека. Среди них 9-летняя девочка, ее 34-летняя мама и 33-летняя женщина. Муж одной из погибших и жители района утверждают, что укрытие, где хотели скрыться от обстрела люди, было закрыто.

1 июня правительство приняло решение о проверке работы всех укрытий в стране. Они должны быть доступны в любое время суток во время воздушной тревоги.

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