Кличко рассказал о результатах проверки укрытий в Киеве
Киевляне имеют беспрепятственный доступ к 90% укрытий. Впрочем, в удовлетворительном состоянии сейчас только 63% этих столичных объектов.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом на своем Telegram-канале.
Доступ к укрытиям
По результатам проверки укрытий в Киеве стало известно, что у киевлян беспрепятственный доступ к 90% укрытий.
Лучшая ситуация в Деснянском (к 100% укрытий есть доступ), Соломенском (99%), Оболонском (98%) и Днепровском (97%) районах.
Наихудшей — только 73% открытых укрытий — является ситуация в Подольском районе столицы.
Состояние столичных укрытий
Инспекция показала, что 63% укрытий в Киеве находятся в удовлетворительном состоянии.
В наилучшем состоянии укрытия в Днепровском (92%), Оболонском (86%) и Шевченковском (80%) районах столицы.
А вот в Подольском районе удовлетворительному состоянию соответствуют только 20% укрытий. Также менее половины (45%) укрытий пригодны для использования в Соломенском районе Киева.
Напомним, в ночь на 1 июня российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Киеву. В результате обстрелов в Деснянском районе столицы погибли три человека. Среди них 9-летняя девочка, ее 34-летняя мама и 33-летняя женщина. Муж одной из погибших и жители района утверждают, что укрытие, где хотели скрыться от обстрела люди, было закрыто.
1 июня правительство приняло решение о проверке работы всех укрытий в стране. Они должны быть доступны в любое время суток во время воздушной тревоги.