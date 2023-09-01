Кличко розповів, скільки першокласників пішло до школи цього року

Першокласники за партами. Фото: google.com

Сьогодні, 1 вересня у День знань, до столичних шкіл пішли навчатися майже 25 тисяч першокласників. Така кількість є близької до довоєнних показників.

Про те, як у столиці пройшло свято Першого вересня, розповів київський міський голова Віталій Кличко.

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За словами мера, 1 вересня всі 420 столичних шкіл розпочали свою роботу. Більшість з них — в очному форматі.

"Цього року навчатися офлайн пішли 240 тисяч школярів – це в 2,5 рази більше, ніж минулого року. Тоді 94 тисячі батьків вирішили відправити дітей на очне навчання", — додав Кличко.

До навчального року готувались ретельно

За словами київського міського голови, підготовка міста до нового навчального року була ретельною.

"Основну увагу міська влада приділила ремонтам та облаштуванням укриттів, збільшенню кількості місць у них. На сьогодні 417 шкіл із 420 мають укриття, в яких нам вдалось забезпечити майже 190 тисяч місць", — зауважив Кличко.

Останні новини про навчальний процес у столиці

Столична поліція отримала повідомлення про замінування всіх середніх шкіл столиці. Наразі працівники поліції працюють самостійно, підрозділи ДСНС будуть залучатися у разі необхідності.

Наближається новий навчальний рік в Україні, зокрема, і в столиці. Відтак, якщо укриття в навчальному закладі не зможе вмістити всіх учнів — навчання має бути організовано в кілька змін.

Батьки 240 тисяч киян шкільного віку погодились на навчання своїх дітей офлайн із 1 вересня. Цього року — це в 2,5 рази більше, ніж торік.

У Києві в мікрорайоні Борщагівки столична школа №76 імені Олеся Гончара отримала сучасний смарт клас. Це сталося завдяки міжнародній підтримці.

Також у Києві розпочалася активна підготовка до нового навчального року. Відтак, цьогоріч заплановано облаштування укриттів додатково у 437 закладах освіти.