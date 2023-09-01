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Кличко рассказал, сколько первоклассников пошло в школу в этом году

1 сентября 2023 12:55
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Кличко рассказал, сколько первоклассников пошло в школу в этом году
Первоклассники за партами. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 1 сентября в День знаний, в столичные школы пошли учиться почти 25 тысяч первоклассников. Такое количество близко к довоенным показателям.

О том, как в столице прошел праздник Первого сентября, рассказал киевский городской голова Виталий Кличко.

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По словам мэра, 1 сентября все 420 столичных школ начали свою работу. Большинство из них — в очном формате.

"В этом году учиться офлайн ушли 240 тысяч школьников это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Тогда 94 тысячи родителей решили отправить детей на очную учебу", — добавил Кличко.

К учебному году готовились тщательно

По словам киевского городского головы, подготовка города к новому учебному году была тщательной.

"Основное внимание городские власти уделили ремонтам и обустройству укрытий, увеличению количества мест в них. На сегодняшний день 417 школ из 420 имеют укрытия, в которых нам удалось обеспечить почти 190 тысяч мест", — отметил Кличко.

Последние новости об учебном процессе в столице

Столичная полиция получила сообщение о заминировании всех средних школ столицы . В настоящее время сотрудники полиции работают самостоятельно, подразделения ГСЧС будут привлекаться в случае необходимости.

Грядет новый учебный год в Украине, в частности, и в столице. Следовательно, если укрытие в учебном заведении не сможет вместить всех учащихся — обучение должно быть организовано в несколько смен.

Родители 240 тысяч киевлян школьного возраста согласились на обучение своих детей офлайн с 1 сентября. В этом году — это в 2,5 раза больше, чем в прошлом.

В Киеве в микрорайоне Борщаговки столичная школа №76 им. Олеся Гончара получила современный смарт класс. Это произошло благодаря международной поддержке.

Также в Киеве началась активная подготовка к новому учебному году . В этом году запланировано обустройство укрытий дополнительно в 437 учебных заведениях.

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