Кличко повідомив, що над Києвом збили 10 російських ракет

За словами мера столиці, є пошкодження електромереж

Сьогодні ранок в Україні почався із повітряної тривоги. Російські окупанти атакували країну ракетами. Над Києвом вдалося знищити 10 снарядів.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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"За інформацією сил ППО, над Києвом збили 10 ракет. Є пошкодження електромереж. Постраждалих немає. Енергетики працюють над відновленням мереж", — повідомив Кличко в Telegram.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти завдали масованого ракетного удару по території України. Вибухи пролунали у кількох областях країни.

У соцмережах повідомляли про вибухи у Кривому Розі. За словами голови міської військової адміністрації Олександра Вілкула, на підльоті до міста було сім ворожих ракет.

"Кривий Ріг. Нічого не викладаємо в інтернет. Всі залишаємось в укриттях. Ще сім ракет до нас на підльоті", — повідомляв Вілкул.

Також інформували про роботу сил протиповітряної оборони у Дніпрі, Миколаєві та Одесі.

На Полтавщині та Кіровоградщині працювала протиповітряна система оборони. Люди чули вибухи. Крім того, вибухи були й у Харкові.

У Києві спрацювала ППО. За словами кореспондентів Новини.LIVE, пролунало кілька потужних вибухів. Пізніше нардепка Марія Мезенцева заявила, що є влучання ракет по Києву. У Голосіївському районі уламки російської ракети потрапили в приватний сектор. Ніхто з людей не постраждав.

Крім того, вибухи лунали у Хмельницькому, Вінниці, Івано-Франківську. На Львівщині працювали система ППО.

В Укренерго повідомили про влучання ракетами по кількох об'єктах енергоінфраструктури.

"На жаль, маємо влучання на декількох об’єктах високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях", — йдеться у повідомленні.

Додамо, вчора російські солдати завдали наймасованішої атаки по Запоріжжю. Так, всього за одну годину у місті зафіксували 17 "прильотів", є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.