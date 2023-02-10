Кличко сообщил, что над Киевом сбили 10 российских ракет

По словам мэра столицы, есть повреждения электросетей

Сегодня утро в Украине началось с воздушной тревоги. Российские оккупанты атаковали страну ракетами. Над Киевом удалось уничтожить 10 снарядов.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Подробности

"По информации сил ПВО, над Киевом сбили 10 ракет. Есть повреждения электросетей. Пострадавших нет. Энергетики работают над восстановлением сетей", — сообщил Кличко в Telegram.

Напомним, сегодня российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Взрывы раздались в нескольких областях страны.

В соцсетях сообщали о взрывах в Кривом Роге. По словам главы городской военной администрации Александра Вилкула, на подлете к городу было семь вражеских ракет.

"Кривой Рог. Ничего не выкладываем в интернет. Все остаемся в укрытиях. Еще семь ракет к нам на подлете", — сообщал Вилкул.

Также информировали о работе сил противовоздушной обороны в Днепре, Николаеве и Одессе.

В Полтавской и Кировоградской областях работала противовоздушная система обороны. Люди слышали взрывы. Кроме того, взрывы были и в Харькове.

В Киеве сработала ПВО. По словам корреспондентов Новини.LIVE, раздалось несколько мощных взрывов. Позже нардеп Мария Мезенцева заявила, что есть попадание ракет по Киеву. В Голосеевском районе обломки российской ракеты попали в частный сектор. Никто из людей не пострадал.

Кроме того, взрывы раздавались в Хмельницком, Виннице, Ивано-Франковске. Во Львовской области работала система ПВО.

В Укрэнерго сообщили о попадании ракетами по нескольким объектам энергоинфраструктуры.

"К сожалению, имеем попадание на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях", — говорится в сообщении.

Добавим, вчера российские солдаты нанесли самую массированную атаку по Запорожью. Так, всего за один час в городе зафиксировали 17 "прилетов", попадание в объект критической инфраструктуры.