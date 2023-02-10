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Кличко рассказал, сколько сегодня ракет сбили над Киевом

10 февраля 2023 12:37
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь
Кличко сообщил, что над Киевом сбили 10 российских ракет
По словам мэра столицы, есть повреждения электросетей
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь

Сегодня утро в Украине началось с воздушной тревоги. Российские оккупанты атаковали страну ракетами. Над Киевом удалось уничтожить 10 снарядов.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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"По информации сил ПВО, над Киевом сбили 10 ракет. Есть повреждения электросетей. Пострадавших нет. Энергетики работают над восстановлением сетей", — сообщил Кличко в Telegram.

Напомним, сегодня российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Взрывы раздались в нескольких областях страны.

В соцсетях сообщали о взрывах в Кривом Роге. По словам главы городской военной администрации Александра Вилкула, на подлете к городу было семь вражеских ракет.

"Кривой Рог. Ничего не выкладываем в интернет. Все остаемся в укрытиях. Еще семь ракет к нам на подлете", — сообщал Вилкул.

Также информировали о работе сил противовоздушной обороны в Днепре, Николаеве и Одессе.

В Полтавской и Кировоградской областях работала противовоздушная система обороны. Люди слышали взрывы. Кроме того, взрывы были и в Харькове.

В Киеве сработала ПВО. По словам корреспондентов Новини.LIVE, раздалось несколько мощных взрывов. Позже нардеп Мария Мезенцева заявила, что есть попадание ракет по Киеву. В Голосеевском районе обломки российской ракеты попали в частный сектор. Никто из людей не пострадал.

Кроме того, взрывы раздавались в Хмельницком, Виннице, Ивано-Франковске. Во Львовской области работала система ПВО.

В Укрэнерго сообщили о попадании ракетами по нескольким объектам энергоинфраструктуры.

"К сожалению, имеем попадание на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях", — говорится в сообщении.

Добавим, вчера российские солдаты нанесли самую массированную атаку по Запорожью. Так, всего за один час в городе зафиксировали 17 "прилетов", попадание в объект критической инфраструктуры.

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