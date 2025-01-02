Кличко розповів про оновлення метро Києва — що зробили у 2024 році

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Мер Києва Віталій Кличко звітував про досягнення у столичному метро за 2024 рік. Одним із головних результатів він назвав завершення складного ремонту тунелю між станціями "Деміївська" та "Либідська". Роботи тривали дев'ять місяців.

Про це Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у Telegram.

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Віталій Кличко зазначив, що у 2024 році в метро Києва проведено повне оновлення 27 метрів тунелю та посилено 50 метрів оправи.

Також отримано 60 вагонів від Варшави. Третій потяг із цих вагонів уже курсує на зеленій гілці метро. У рамках оновлення вагонів проводять заміну візків, систем безпеки та навігації.

Тим часом розпочали модернізацію 220 вагонів наявного рухомого складу. У планах придбати ще 95 нових вагонів.

Міст Метро — що з ним буде у 2025 році

Мер Києва зауважив, що зараз на мосту Метро тривають ремонтні роботи з посилення конструкцій та оновлення опор. Рух транспорту при цьому цим об'єктом не обмежували.

Нагадаємо, у Києві тривають роботи з будівництва метро на Виноградар. Київські чиновники розповідали, звідки братимуть кошти на роботу.

Також нещодавно депутат Київської міської ради висловився щодо тарифу на проїзд у метро.