Кличко рассказал об обновлении метро Киева — что сделали в 2024 году

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Мэр Киева Виталий Кличко отчитывался о достижениях в столичном метро за 2024 год. Одним из главных результатов он назвал завершение сложного ремонта тоннеля между станциями "Демиевская" и "Лыбидская". Работы продолжались девять месяцев.

Об этом Виталий Кличко сообщил на своей странице в Telegram.

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Виталий Кличко отметил, что в 2024 году в метро Киева проведено полное обновление 27 метров тоннеля и усилено 50 метров оправы.

Также получено 60 вагонов от Варшавы. Третий поезд из этих вагонов уже курсирует по зеленой ветке метро. В рамках обновления вагонов производят замену тележек, систем безопасности и навигации.

Тем временем приступили к модернизации 220 вагонов имеющегося подвижного состава. В планах приобрести еще 95 новых вагонов.

Мост Метро — что с ним будет в 2025 году

Мэр Киева отметил, что сейчас на мосту Метро продолжаются ремонтные работы по усилению конструкций и обновлению опор. Движение транспорта по объекту при этом не ограничивали.

Напомним, в Киеве продолжаются работы по строительству метро на Виноградаре. Киевские чиновники рассказывали, откуда будут брать средства на работу.

Также недавно депутат Киевского городского совета высказался по поводу тарифа на проезд в метро.