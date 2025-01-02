Кличко рассказал об обновлении метро Киева — что сделали в 2024 году

Кличко сказал, сколько новых вагонов метро приобретут в 2025 году
Мэр Киева Виталий Кличко отчитывался о достижениях в столичном метро за 2024 год. Одним из главных результатов он назвал завершение сложного ремонта тоннеля между станциями "Демиевская" и "Лыбидская". Работы продолжались девять месяцев.
Об этом Виталий Кличко сообщил на своей странице в Telegram.
Как обновили метро в Киеве на протяжении 2024 года
Виталий Кличко отметил, что в 2024 году в метро Киева проведено полное обновление 27 метров тоннеля и усилено 50 метров оправы.
Также получено 60 вагонов от Варшавы. Третий поезд из этих вагонов уже курсирует по зеленой ветке метро. В рамках обновления вагонов производят замену тележек, систем безопасности и навигации.
Тем временем приступили к модернизации 220 вагонов имеющегося подвижного состава. В планах приобрести еще 95 новых вагонов.
Мост Метро — что с ним будет в 2025 году
Мэр Киева отметил, что сейчас на мосту Метро продолжаются ремонтные работы по усилению конструкций и обновлению опор. Движение транспорта по объекту при этом не ограничивали.
Напомним, в Киеве продолжаются работы по строительству метро на Виноградаре. Киевские чиновники рассказывали, откуда будут брать средства на работу.
Также недавно депутат Киевского городского совета высказался по поводу тарифа на проезд в метро.
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