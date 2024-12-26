Метро на Виноградар — на якій стадії будівництво

Будівництво метро на Виноградар. Фото: facebook/Autostrada.company

Роботи з будівництва метро на Виноградар у Києві тривають цілодобово. На декількох будівельних майданчиках виконуються їх різні етапи одночасно.

Про це розповів перший заступником голови КМДА Микола Поворозник у спільному проєкті "Київ фм" та "Вечірнього Києва".

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"Ми розуміємо, що такий масштабний проєкт, як будівництво метро, не можна фінансувати частково, фінансування має бути безперервним аж до запуску потягів. Зараз ми працюємо над залученням і бюджетних, і позабюджетних ресурсів. Основним джерелом стануть кредитні кошти, щоб забезпечити будівництво до кінця без затримок", — сказав Поворозник.

На дворівневих тунелях виконується гідроізоляція, армування та бетонування стін. Також там проводяться роботи з розробки ґрунту та монтажу розстрільних поясів, що є важливими для спорудження дворівневих тунелів.

На одному з майданчиків активно облаштовуються бурові установки для створення стабільної основи під подальше будівництво.

Перспективи та фінансування

У бюджеті на наступний рік передбачено початкову суму для продовження будівництва метро, а також є домовленості про укладення угод, які дозволять забезпечити стабільне фінансування.

Залучатимуться як бюджетні, так і позабюджетні ресурси. Основним джерелом коштів стануть кредитні ресурси, що дозволять реалізувати проєкт без затримок. Наголошується, що безперервне фінансування є критично важливим для успішного завершення робіт і запуску потягів.

Чого очікувати у 2025 році

Після активізації фінансування наступного року планується прискорити темпи будівництва, щоб забезпечити своєчасну реалізацію проєкту.

Зазначається, що будівництво метро на Виноградар залишається одним із найбільш масштабних інфраструктурних проєктів Києва, який розширить транспортні можливості столиці.

Нагадаємо, у Києві 26 грудня на станції метро "Либідська" завершили відновлювальні роботи на ескалаторі. Ввечері 25 грудня на одному з ескалаторів на спуску в механізм потрапило взуття пасажира, що призвело до його зупинки.

Також ми писали, що у Києві заговорили про підвищення вартості проїзду у міському транспорті, зокрема у метро та трамваї. Ціну хочуть підняти з 8 до 30 гривень.