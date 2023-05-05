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Кличко та мер Брюсселя посадили перші дерева на "Алеї друзів Києва"

5 травня 2023 18:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Кличко та мер Брюсселя посадили перші дерева на "Алеї друзів Києва"
Мер Брюсселя Філіп Клоз та мер Києва Віталій Кличко садять дерева на "Алеї друзів Києва". Фото: пресслужба Кличка
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Мер Києва Віталій Кличко та мер Брюсселя Філіп Клоз відкрили Алею друзів Києва" на Володимирській гірці в центрі української столиці, висадивши там два перші дерева.

Про це Віталій Кличко повідомив у своїх соцмережах.

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Кличко та мер Брюсселя посадили перші дерева на "Алеї друзів Києва"

"Разом з мером Брюсселя Філіпом Клозом, який на моє запрошення приїхав до української столиці, започаткували "Алею друзів Києва" на Володимирській гірці. І висадили сьогодні два перших дерева — платани іспанські", — розповів Кличко.

Він додав що Брюссель вважається столицею Європейського Союзу, частиною якого прагне стати Україна. І дуже символічно, що першим до висадки дерев на новій алеї доєднався саме мер Брюсселя.

"Ці дерева — символ нашої дружби та Перемоги України й демократичного світу над варварською Росією!" — наголосив мер Києва.

  • Мер Брюсселя Філіп Клоз та мер Києва Віталій Кличко садять дерева на "Алеї друзів Києва". Фото: пресслужба мера
  • Мер Брюсселя Філіп Клоз та мер Києва Віталій Кличко садять дерева на "Алеї друзів Києва". Фото: пресслужба мера
  • Мер Брюсселя Філіп Клоз та мер Києва Віталій Кличко садять дерева на "Алеї друзів Києва". Фото: пресслужба мера
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Зазначимо, мер Брюсселя прибув до Києва 4 травня. Він передав від столиці Бельгії дві сучасних карети швидкої допомоги. Також Київ отримав 20 колісних крісел для переміщення пацієнтів, які не можуть рухатися самостійно. Їх передадуть в один з медзакладів міста, де лікуються поранені військові.

Нагадаємо, міського голову Одеси Геннадія Труханова хотів узяти на поруки мер Києва Віталій Кличко. Кличку нагадали, що 2014 року він виступав проти того, аби Труханов, у якого виявили російський паспорт, очолював українське місто.

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