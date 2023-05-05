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Кличко и мэр Брюсселя посадили первые деревья на "Аллее друзей Киева"

5 мая 2023 18:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Кличко и мэр Брюсселя посадили первые деревья на "Аллее друзей Киева"
Мэр Брюсселя Филипп Клоз и мэр Киева Виталий Кличко сажают деревья на "Аллее друзей Киева". Фото: пресс-служба Кличка
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Мэр Киева Виталий Кличко и мэр Брюсселя Филипп Клоз открыли Аллею друзей Киева на Владимирской горке в центре украинской столицы, высадив там два первых дерева.

Об этом Виталий Кличко сообщил в своих соцсетях.

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Кличко и мэр Брюсселя посадили первые деревья на "Аллее друзей Киева"

"Вместе с мэром Брюсселя Филиппом Клозом, который по моему приглашению приехал в украинскую столицу, положили начало "Аллею друзей Киева" на Владимирской горке. И высадили сегодня два первых дерева — платаны испанские", — рассказал Кличко.

Он добавил, что Брюссель считается столицей Европейского Союза, частью которого стремится стать Украина. И очень символично, что первым к высадке деревьев в новой аллее присоединился именно мэр Брюсселя.

"Эти деревья — символ нашей дружбы и Победы Украины и демократического мира над варварской Россией!" — подчеркнул мэр Киева.

  • Мэр Брюсселя Филипп Клоз и мэр Киева Виталий Кличко сажают деревья на "Аллее друзей Киева". Фото: пресс-служба мэра
  • Мэр Брюсселя Филипп Клоз и мэр Киева Виталий Кличко сажают деревья на "Аллее друзей Киева". Фото: пресс-служба мэра
  • Мэр Брюсселя Филипп Клоз и мэр Киева Виталий Кличко сажают деревья на "Аллее друзей Киева". Фото: пресс-служба мэра
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Мэр Брюсселя прибыл в Киев 4 мая. Он передал от столицы Бельгии две современные кареты скорой помощи. Также Киев получил 20 колесных кресел для перемещения пациентов, которые не могут двигаться самостоятельно. Их передадут в одно из медучреждений города, где лечатся раненые военные.

Напомним, городского голову Одессы Геннадия Труханова хотел взять на поруки мэр Киева Виталий Кличко. Кличко напомнили, что в 2014 году он выступал против того, чтобы Труханов, у которого обнаружили российский паспорт, возглавлял украинский город.

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