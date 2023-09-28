Кличко принял решение насчет переименования Воздухофлотского проспекта: киевляне возмущены

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Киевский городской совет

Мэр Киева Виталий Кличко предложил Киевскому городскому совету проект решения, в котором планируется переименовать Воздухофлотский проспект на проспект Европейского Союза. Касательно этого решения уже давно ведутся споры.

Об этом сообщается на сайте Киевского городского совета.

Читайте также:

От идеи мэра в восторге не все



Следует отметить, что одним из вариантов было переименование проспекта в проспект Европейского Союза. За такое переименование выступали депутаты от блока Петра Порошенко "Европейская солидарность". Именно их обвиняли в срыве голосования.

Скриншот голосования. Источник: Київ Цифровий

По сообщению депутата Ксении Семёновой, Кличко оскорбил мнение киевлян и зарегистрировал этот проект "по указанию" партии Порошенко.

Источник: Facebook Ксении Семеновой

"И всё равно, что вы там наголосовали Партия сказала — надо! Если нужно иметь улицу в честь своей партии, то можно забить на авиационную историю города и мнение киевлян. ЕС же мобилизовала всю страну за это голосовать. Но в голосовании проиграла. Ничего... В голосовании проиграла, но если поменять на голоса за земельку, то можно и переименовать", — пишет Семёнова, и иронически обратила внимание на методику Кличко "продвигать" свой путь к президентству.

Своё мнение выразил и столичный активист Олег Симороз. Он напомнил, что Институт Национальной памяти в 2015 году постановил, что Воздухофлотский проспект декоммунизации не подлежит. Общее мнение и у экспертов из комиссии Киевсовета.

Источник: Facebook Олега Симороза

"Самым отвратительным в этой истории является то, что руководство политической партии "Европейская Солидарность" устроило по этому вопросу агрессивную политическую кампанию избирательного масштаба. Агитационная реклама на улицах Киева, реклама в социальных сетях и на телевидении с призывами делать "правильный" выбор в приложении "Киев" Цифровой". Всех, кто против, они уже лживо называют "большевиками" и "коммуняками". Но даже это им не помогло и люди проголосовали за Воздухофлотский проспект", — написал Симороз в Facebook.

Напомним, что ранее Виталий Кличко разозлил министра обороны Германии Бориса Писториуса вопросом о немецких крылатых ракетах Taurus. А перед этим столичный глава заявил, что аэропорт "Киев-Жуляны" помогут отстроить немецкие партнёры.