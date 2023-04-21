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Кличко ухвалив важливе рішення щодо транспорту в Києві: про що йдеться

21 квітня 2023 16:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Кличко ухвалив важливе рішення щодо транспорту в Києві: про що йдеться
Мер Києва Віталій Кличко. Фото: КМДА
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Мер Києва, Віталій Кличко, підтримав електронну петицію щодо впровадження системи пересадкових квитків у міському громадському транспорті тривалістю 90 хвилин. Він зазначив, що цей крок є частиною заходів, спрямованих на розширення функціонала автоматизованої системи оплати проїзду (АСОП), та підтвердив намір реалізувати цю ініціативу відповідно до розділу VI положення.

Про це йдеться у петиції.

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Автор петиції, яка набрала необхідну кількість голосів, упевнений, що нова система дозволить пасажирам здійснювати пересадки на інший вид транспорту в межах 90 хвилин, що забезпечить швидшу та зручнішу доставку мешканців міста до пунктів призначення.

Впровадження системи пересадкових квитків тривалістю 90 хвилин може виявитися важливим кроком у підвищенні якості послуг міського громадського транспорту та покращенні життя мешканців Києва. Новий квиток дозволить пасажирам економити час та скоротити витрати на проїзд у місті, що може призвести до зменшення автомобільного трафіку та покращення екологічної ситуації.

Нагадаємо, що у зв'язку з настанням поминальних днів у столиці України було ухвалено рішення про запуск додаткових маршрутів громадського транспорту, що проходять поблизу міських цвинтарів. Загальна кількість рухомого складу, яка буде задіяна цими днями, становить 235 автобусів, 140 тролейбусів та 100 трамваїв.

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