Прогноз тарифів у Києві на 2025 рік - Кличко розповів про плани

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: пресслужба Кличка

У Києві не планують підіймати тарифи на житлово-комунальні послуги у 2025 році. Водночас на нинішньому рівні залишиться й вартість проїзду в громадському транспорті.

Про це заявив мер Віталій Кличко в ефірі КИЇВ24 у п'ятницю, 13 грудня.

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"Вже кілька років ми не підвищуємо тарифи на житлово-комунальну сферу, і також цього не буде наступного року. Ми розуміємо, в якій складній фінансовій ситуації зараз перебувають люди, взагалі що стосується економіки", — сказав Кличко.

Він уточнив, що також на тому ж рівні залишаться тарифи на громадський транспорт, хоч держава й не компенсує проїзд пільговиків. Але з усім тим дотації транспорту столиці становлять близько 8 мільярдів гривень на рік.

Раніше транспортний аналітик та співзасновник ініціативи "Пасажири Києва" Олександр Гречко заявив, що у Києві не планують підіймати ціни на проїзд у метро.

Також ми писали, що наразі собівартість проїзду в київському метро становить 36,90 гривень на одну людину.