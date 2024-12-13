Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Кличко відповів, чи підіймуть у Києві тарифи у 2025 році arrow

Кличко відповів, чи підіймуть у Києві тарифи у 2025 році

13 грудня 2024 18:33
Євгенія Брюховецька - редактор
Прогноз тарифів у Києві на 2025 рік - Кличко розповів про плани
Мер Києва Віталій Кличко. Фото: пресслужба Кличка
Євгенія Брюховецька - редактор

У Києві не планують підіймати тарифи на житлово-комунальні послуги у 2025 році. Водночас на нинішньому рівні залишиться й вартість проїзду в громадському транспорті.

Про це заявив мер Віталій Кличко в ефірі КИЇВ24 у п'ятницю, 13 грудня.

Читайте також:

Ціни на ЖКГ у Києві у 2025 році

"Вже кілька років ми не підвищуємо тарифи на житлово-комунальну сферу, і також цього не буде наступного року. Ми розуміємо, в якій складній фінансовій ситуації зараз перебувають люди, взагалі що стосується економіки", — сказав Кличко.

Він уточнив, що також на тому ж рівні залишаться тарифи на громадський транспорт, хоч держава й не компенсує проїзд пільговиків. Але з усім тим дотації транспорту столиці становлять близько 8 мільярдів гривень на рік.

Раніше транспортний аналітик та співзасновник ініціативи "Пасажири Києва" Олександр Гречко заявив, що у Києві не планують підіймати ціни на проїзд у метро.

Також ми писали, що наразі собівартість проїзду в київському метро становить 36,90 гривень на одну людину. 

тарифи комунальні послуги Київ ЖКГ громадський транспорт

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:27 У Росії заблокували месенджер Viber

18:56 У Києві на корупції викрили керівника департаменту КМДА

18:55 Нова пошта непохитна — чому можна залишитися без посилки

18:39 Смартфон для фото — як обрати камеру, яка не розчарує

18:37 Щоденник ухилянта — одесит розповів, як пішки перетнув кордон

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

18:33 Кличко відповів, чи підіймуть у Києві тарифи у 2025 році

18:29 Відключення світла посилять — Укренерго показало графік на завтра

Text

18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

18:15 Шевченко зробив заяву у 20-ту річницю здобуття Золотого м'яча

18:15 Зеленський провів перше засідання Технологічної Ставки

19:27 У Росії заблокували месенджер Viber

18:56 У Києві на корупції викрили керівника департаменту КМДА

18:55 Нова пошта непохитна — чому можна залишитися без посилки

18:39 Смартфон для фото — як обрати камеру, яка не розчарує

18:37 Щоденник ухилянта — одесит розповів, як пішки перетнув кордон

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

18:33 Кличко відповів, чи підіймуть у Києві тарифи у 2025 році

18:29 Відключення світла посилять — Укренерго показало графік на завтра

18:15 Шевченко зробив заяву у 20-ту річницю здобуття Золотого м'яча

18:15 Зеленський провів перше засідання Технологічної Ставки

18:14 Кличко відповів на критику щодо ремонту мостів під час війни

14:32 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

12 грудня 2024
Ексклюзив

18:43 Виклик для кожного — війна очима одеського військового

Ексклюзив

13:23 З вулиці на ВЛК — як відстояти право на відстрочку

06:40 В Україні нові ціни на чормет — скільки коштує брухт у грудні

Ексклюзив

06:37 Відстрочка від мобілізації — хто та як може отримати сьогодні

11 грудня 2024

15:27 Середня зарплата в Україні 530 доларів — чи вистачає одеситам

11:30 Ціни на пшеницю — скільки коштують зернові в Україні

06:40 Ціни знову зростають — скільки коштує 1 г золота у грудні

10 грудня 2024

06:40 Як заробити на брухті в Україні — ціни за 1 кг латуні у грудні

Text

18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Text

17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Text

17:44 Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

Text

17:33 Університети України зіткнулися з недобором студентів, — нардеп

Text

13:00 Масований обстріл України та допомога від США — ефір День.LIVE

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

Text

08:00 Зміни в роботі навчальних центрів ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

12 грудня 2024
Text

23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

Text

22:24 Нагорняк оцінив вірогідність довготривалих відключень світла

Text

19:55 Ліміти на банківські перекази — Южаніна назвала, хто під прицілом

Text

19:36 Южаніна назвала кількість підозрілих банківських операцій

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям