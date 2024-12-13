Прогноз тарифов в Киеве на 2025 год - Кличко рассказал о планах

Кличко ответил, поднимут ли в Киеве тарифы в 2025 году
В Киеве не планируют поднимать тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2025 году. В то же время, на нынешнем уровне останется и стоимость проезда в общественном транспорте.
Об этом заявил мэр Виталий Кличко в эфире КИЇВ24 в пятницу, 13 декабря.
Цены на ЖКХ в Киеве в 2025 году
"Уже несколько лет мы не повышаем тарифы на жилищно-коммунальную сферу и также этого не будет в следующем году. Мы понимаем, в какой сложной финансовой ситуации сейчас находятся люди вообще что касается экономики", — сказал Кличко.
Он уточнил, что также на том же уровне останутся тарифы на общественный транспорт, хотя государство не компенсирует проезд льготников. Но со всеми тем дотации транспорта столицы составляют около 8 миллиардов гривен в год.
Ранее транспортный аналитик и соучредитель инициативы "Пассажиры Киева" Александр Гречко заявил, что в Киеве не планируют поднимать цены на проезд в метро.
Также мы писали, что сейчас себестоимость проезда в киевском метро составляет 36,90 грн на одного человека.
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