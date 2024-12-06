Столичний активіст відповів, чи підіймуть ціни на метро

Потяг метро. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Києві не планують підвищувати ціни на громадський транспорт у 2025 році. Нинішня вартість проїзду залишатиметься до кінця воєнного стану.

Про це розповів транспортний аналітик та співзасновник ініціативи "Пасажири Києва" Олександр Гречко в інтерв'ю для Ти Київ.

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Ціни на транспорт

"Політично це невигідно меру Віталію Кличку до потенційних виборів. Тож до закінчення воєнного стану вартість проїзду не змінюватиметься", — сказав він.

Представники компаній з транспортної інфраструктури називають необхідну вартість проїзду близько 30 гривень. Але на думку Гречко, встановлення такого тарифу не буде грати на користь комунальному транспорту. Особливо, якщо він буде зупинятися під час тривог, буде їздити поза графіками, ламатися, а трамваї зупинятимуться через покинуті автівки на дорозі.

За його словами, треба комплексно підходити до тарифу — створити різноманіття проїзних квитків. Наразі існують лише два варіанти — 8 гривень і 6,50 гривень при купівлі 50 поїздок на проїзний, а також безлімітний проїзний 1300 гривень.

"У Києві ж досі не зробили пересадковий квиток на 90 хвилин. Він дуже потрібен, щоб доїхати з пункту А в пункт В різними видами транспорту. Якби умовно за 12 гривень людина могла б купити пересадковий квиток, то це було б вигідно і зручно", — зауважив Гречко.

Раніше у матеріалі Новини.LIVE розповіли, який відсоток від мінімальної зарплати становив би проїзд у метро, якби пасажири купували квитки за собівартістю.

Крім того, у київському метро є недобудована станція "Львівська брама", яка розташована на зеленій гілці.