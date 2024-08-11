Кличко відповів на аргументи петиції щодо закриття річки Либідь у Києві в колектор

Віталій Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua

Мер Києва відповів на петицію проти закриття річки Либідь у колектор, що набрала понад 7000 підписів. У своїй відповіді Віталій Кличко вказав, що зазначені в зверненні аргументи не можуть бути прийняті та не заслуговують на увагу.

Про це повідомило видання ТиКиїв у неділю, 11 серпня.

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Відповідь Кличка щодо річки Либідь

У відповіді зазначено, що майже увесь водотік Либеді має бетоноване русло, яке було створено для захисту прилеглої території від затоплення. Тому створення простору для відпочинку, прогулянок, спорту та інших видів дозвілля ускладнене на більшості частин річища. Зокрема, через протікання річки в межах санітарної зони залізниці.

"Перспективну вісь громадської активності варто перенаправити на розвиток ділянок русла річки Либідь, які можуть бути ревіталізовані з огляду на вказані вище обмеження", — йдеться у відповіді.

Міська програма екологічного благополуччя на 2022–2025 роки також передбачає благоустрій та екологічне оздоровлення басейну Либеді. За словами Кличка, у межах цієї програми буде проведено реконструкцію гідротехнічних споруд і роботи з берегоукріплення, а також відновлено санітарно-гігієнічний стан річки, створено громадський простір для відпочинку в межах прибережних захисних смуг річки.

Аргументи петиції

На початку липня на сайті Київради було опубліковано петицію з вимогою заборонити закриття Либідь та інших міських річок Києва у колектори. Потрібні голоси звернення зібрало всього за два дні. Автор петиції, активіст Павло Шатохін просив Київраду переглянути затверджений детальний план території та зберегти річище Либеді відкритим.

На думку автора, будівництво дороги на території річки без урахування екологічних аспектів і перспектив розвитку громадських просторів, а також закриття річки у колектор може призвести до:

руйнування перспективної вісі громадської активності, яка частково вже утворена у багатьох місцях вздовж річки;

екологічних проблем на прилеглих територіях і неконтрольованих підтоплень через ускладнення ефективної очистки стоків та зниження водопроникності ґрунту, що спричинить виникнення аварійних ситуацій (наразі це спостерігається на синій гілці метро);

погіршення якості життя містян, що обґрунтовується світовою практикою Daylighting – виведенням міських річок з колекторів.

Також автор петиції пояснив, що відкриті та відновлені міські річки стають осередками комерції з коефіцієнтом повернення інвестицій до 700%, що створює нові робочі місця і надходження до бюджету.