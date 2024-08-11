Нічний обстріл Києва та області 11 серпня — скільки дронів знищило ППО

Мобільна група ППО України. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Під час нічного російського обстрілу Києва та області над столицею було знищено 10 ворожих дронів-камікадзе. Водночас балістичні ракети впали у Київській області.

Про це розповів глава Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у неділю, 11 серпня.

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Над Києвом було знищено десять ворожих дронів

Як повідомляється, столицю України атакували 10 іранських дронів Shahed-136. Всі вони були збиті.

"Біля десятка з них, після складних маневрів, намагалися атакувати Київ. Але силами та засобами ППО всі ударні дрони ворога були збиті в повітряному просторі столиці України. Кількість та тип озброєння нададуть у звітах Повітряні Сили", — кажуть в КМВА.

Водночас запущені з півночі балістичні ракети (ймовірно, "Іскандер" або північнокорейські KN-23) впали в Київській області. Інформація про потерпілих уточнюється.

Скриншот заяви Попко

Нічний ракетний удар по Києву та області 11 серпня — що відомо

Нагадаємо, у Київській області вночі 11 серпня пролунали вибухи через роботу ППО по ворожих цілях. Також повідомлялося про вибухи у Києві.

Згодом стало відомо, що внаслідок ракетного удару по Броварському району Київщини загинули чоловік та дитина.