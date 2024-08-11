Кличко ответил на аргументы петиции по закрытию реки Лыбедь в Киеве в коллектор

Виталий Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua

Мэр Киева ответил на петицию против закрытия реки Лыбидь в коллектор, набравшей более 7000 подписей. В своем ответе Виталий Кличко сообщил, что указанные в обращении аргументы не могут быть приняты и не заслуживают внимания.

Об этом сообщило издание ТиКиїв в воскресенье, 11 августа.

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Фото: "Вечерний Киев"

Ответ Кличко по реке Лыбидь

В ответе указано, что почти весь водоток Лыбеди имеет бетонированное русло, которое было создано для защиты прилегающей территории от затопления. Поэтому создание пространства для отдыха, прогулок, спорта и других видов досуга затруднено на большинстве частей русла. В частности, из-за протекания реки в пределах санитарной зоны железной дороги.

"Перспективную ось общественной активности следует перенаправить на развитие участков русла реки Лыбидь, которые могут быть ревитализированы, учитывая указанные выше ограничения", — говорится в ответе.

Городская программа экологического благополучия на 2022-2025 годы также предусматривает благоустройство и экологическое оздоровление бассейна Лыбеди. По словам Кличко, в рамках этой программы будет проведена реконструкция гидротехнических сооружений и работы по берегоукреплению, а также восстановлено санитарно-гигиеническое состояние реки, создано общественное пространство для отдыха в пределах прибрежных защитных полос реки.

Аргументы петиции

В начале июля на сайте Киевсовета была опубликована петиция с требованием запретить закрытие Лыбеди и других городских рек Киева в коллекторы. Нужные голоса обращение собрало всего за два дня. Автор петиции, активист Павел Шатохин просил Киевсовет пересмотреть утвержденный детальный план территории и сохранить русло Лыбеди открытым.

По мнению автора, строительство дороги на территории реки без учета экологических аспектов и перспектив развития общественных пространств, а также закрытие реки в коллектор может привести к:

разрушению перспективной оси общественной активности, которая частично уже образована во многих местах вдоль реки;

экологическим проблемам на прилегающих территориях и неконтролируемым подтоплениям из-за осложнения эффективной очистки стоков и снижения водопроницаемости почвы, что повлечет возникновение аварийных ситуаций (сейчас это наблюдается на синей ветке метро);

ухудшение качества жизни горожан, что обосновывается мировой практикой Daylighting — выводом городских рек из коллекторов.

Также автор петиции пояснил, что открытые и восстановленные городские реки становятся центрами коммерции с коэффициентом возврата инвестиций до 700%, что создает новые рабочие места и поступления в бюджет.