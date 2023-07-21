Кличко виправдався за мільйонні витрати на бруківку у Києві

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: КМДА

Мер Києва Віталій Кличко відповів на критику українського Президента Володимира Кличка щодо величезних витрат на ремонт доріг в столиці. За словами мера, столиця не може не підтримувати інфраструктуру.

Про це Віталій Кличко написав у своєму Telegram.

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Свої мільйонні витрати на ремонт доріг Кличко виправдав тим, що Київ — це велике господарство, яке потрібно постійно підтримувати та забезпечувати, щоб воно не занепадало.

"Щодо, нібито, немотивованих витрат на ремонт доріг. З нинішнім населенням Києва, великим трафіком, місто не може не підтримувати інфраструктуру в належному стані. Інакше за рік-два вона потребуватиме значно більших коштів на оновлення", — заявив мер столиці.

Він також наголосив, що працівники змінюють стару бруківку, калібрують її і вкладають знову. Нібито основні витрати йдуть лише на пісок і цемент.

"А бруківку, ще раз зазначу, перекладають на вулицях, де понад 50 років не було ремонтів! І до цього, аби мінімізувати витрати, не залучають підрядників. Працівники знімають стару бруківку, калібрують її і вкладають знову. Основні витрати — на пісок і цемент", — заявив Віталій Кличко.

Що передувало

Раніше мережею ширилися чутки, що ремонт дороги обійдеться у 300 мільйонів. Однак у "Київавтодор" спростували цю інформацію і назвали її "фантазією". В організації повідомили, що бруківка обійдеться у 12 мільйонів.

Дізнавшись про це, українці почали обурюватися масштабним ремонтом доріг під час війни. Багато з них вважають, що за такі кошти можна було б купити 1600 автомобілів для фронту.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський звернувся до представників місцевої влади. Він наголосив, що люди мають відчувати, що бюджет витрачається правильно.