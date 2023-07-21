Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Кличко виправдався за мільйонні витрати на бруківку у Києві arrow

Кличко виправдався за мільйонні витрати на бруківку у Києві

21 липня 2023 13:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Кличко виправдався за мільйонні витрати на бруківку у Києві
Мер Києва Віталій Кличко. Фото: КМДА
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Мер Києва Віталій Кличко відповів на критику українського Президента Володимира Кличка щодо величезних витрат на ремонт доріг в столиці. За словами мера, столиця не може не підтримувати інфраструктуру.

Про це Віталій Кличко написав у своєму Telegram. 

Читайте також:

Як Кличко виправдовується за шалені витрати на бруківку в столиці

Свої мільйонні витрати на ремонт доріг Кличко виправдав тим, що Київ — це велике господарство, яке потрібно постійно підтримувати та забезпечувати, щоб воно не занепадало.

"Щодо, нібито, немотивованих витрат на ремонт доріг. З нинішнім населенням Києва, великим трафіком, місто не може не підтримувати інфраструктуру в належному стані. Інакше за рік-два вона потребуватиме значно більших коштів на оновлення", — заявив мер столиці.

Він також наголосив, що працівники змінюють стару бруківку, калібрують її і вкладають знову. Нібито основні витрати йдуть лише на пісок і цемент.

"А бруківку, ще раз зазначу, перекладають на вулицях, де понад 50 років не було ремонтів! І до цього, аби мінімізувати витрати, не залучають підрядників. Працівники знімають стару бруківку, калібрують її і вкладають знову. Основні витрати — на пісок і цемент", — заявив Віталій Кличко. 

Що передувало

Раніше мережею ширилися чутки, що ремонт дороги обійдеться у 300 мільйонів. Однак у "Київавтодор" спростували цю інформацію і назвали її "фантазією". В організації повідомили, що бруківка обійдеться у 12 мільйонів. 

Дізнавшись про це, українці почали обурюватися масштабним ремонтом доріг під час війни. Багато з них вважають, що за такі кошти можна було б купити 1600 автомобілів для фронту.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський звернувся до представників місцевої влади. Він наголосив, що люди мають відчувати, що бюджет витрачається правильно. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Чим Україна компенсує втрату зернової угоди: п’ять альтернативних сценаріїв

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

Новина з відео

01:53 Кермування напідпитку: як водіїв можуть розвести на штраф

11:21 Зінченко покинув клуб через тренера: в Англії розповіли про трансфер українця

08:38 Мудрик готується до виходу з "Челсі": де він продовжить кар'єру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз