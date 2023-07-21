Після скандалів із закупівлями Кличко похвалився, як Київ допомагає армії

Мер Києва Віталій Кличко на отриманні гуманітарної допомоги. Фото: facebook/Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко відреагував на претензії до місцевих закупівель та похвалився тим, як місто допомагає ЗСУ. Політик заявив, що ті, хто критикують дії київських управлінців, ймовірно, хочуть "залатати діри" державного бюджету за рахунок міст та громад.

Про це він написав у Telegram-каналі.

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За словами Віталія Кличка, у 2022 році на фінансування сил безпеки та оборони Києва з бюджету міста виділили майже 850 мільйонів гривень. За 6 місяців цього року – понад 380 мільйонів. Тобто, загалом 1,2 млрд гривень. Однак, така сума, виділена містом за півтора року повномасштабної війни — крапля в морі, у порівнянні з бюджетом Києва на 2023 рік. Адже ця сума сягає понад 63 млрд.

До того ж як відомо, у Києві активно ремонтують дороги, оформлюють громадські простори та підсипають пісок на зачинені пляжі — і все це під час воєнного стану. Мера Києва Віталія Кличка такий аргумент не вражає. Міський голова стверджує, що Київ не може не підтримувати інфраструктуру в належному стані.

"Так, ми підтримуємо в належному стані і наші парки та сквери. Відновлюємо пошкоджені атаками ворога житлові будинки та міські об'єкти. Ремонтуємо відділення лікарень, оснащуємо їх. Столиця – це велике господарство, живий організм, всі органи якого треба забезпечувати, так би мовити, кров'ю. Щоб вони не приходили в занепад і не відмирали", — зазначив політик.

Також він додав, що, згідно чинного законодавства, кошти з місцевих бюджетів не можна перерахувати напряму ЗСУ.

"Ми можемо виділяти кошти на фінансування потреб військових підрозділів, зареєстрованих в територіальній громаді, про бюджет якої йдеться. За зверненням щодо потреб цих підрозділів", — пояснив мер Києва.

Віталій Кличко зауважив, що інформаційний простір прямо таки заполонили повідомлення про те, що міста, нібито, недостатньо допомагають українським захисникам, витрачаючи бюджети на скверики і ремонти доріг. Однак, на його думку, зауваження щодо розподілу коштів з міських бюджетів, в тому числі й київського — маніпуляції.

"Перш, ніж підхоплювати маніпулятивні вкиди, радив би вдумливо розібратися. Бо за високими словами, насправді може йтися про намагання центральної влади втрутитися в бюджети міст і селищ. Щоб за їх рахунок залатати діри і прорахунки Держбюджету та бюджетів міністерств і відомств", — заявив Кличко.

Нагадаємо, днями Єрмак у інтервʼю Соні Кошкіній заявив, що не розуміє, як під час війни до Києва може бути стільки питань.

Водночас прокуратура взялася за столичних чиновників, які за $400 тис. ремонтують табір на Закарпатті.