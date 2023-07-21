Кличко оправдался за миллионные расходы на брусчатку в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на критику украинского Президента Владимира Кличко по поводу огромных затрат на ремонт дорог в столице. По словам мэра, столица не может не поддерживать инфраструктуру.

Об этом Виталий Кличко написал в своем Telegram.

Читайте также:

Как Кличко оправдывается за сумасшедшие расходы на брусчатку в столице

Свои миллионные затраты на ремонт дорог Кличко оправдал тем, что Киев — это большое хозяйство, которое нужно постоянно поддерживать и обеспечивать, чтобы оно не приходило в упадок.

"Относительно якобы немотивированных расходов на ремонт дорог. С нынешним населением Киева, большим трафиком, город не может не поддерживать инфраструктуру в надлежащем состоянии. Иначе через год-два она потребует значительно больших средств на обновление", — заявил мэр столицы.

Он также подчеркнул, что работники меняют старую брусчатку, калибруют ее и укладывают снова. Якобы основные расходы уходят только на песок и цемент.

"А брусчатку, еще раз отмечу, перекладывают на улицах, где более 50 лет не было ремонтов! И до этого, чтобы минимизировать расходы, не привлекают подрядчиков. Работники снимают старую брусчатку, калибруют ее и укладывают снова. Основные расходы — на песок и цемент", — заявил Виталий Кличко.

Что предшествовало

Раннее по сети ширились слухи, что ремонт дороги обойдется в 300 миллионов. Однако в "Киевавтодоре" опровергли эту информацию и назвали ее "фантазией". В организации сообщили, что брусчатка обойдется в 12 миллионов.

Узнав об этом, украинцы начали возмущаться масштабным ремонтом дорог во время войны. Многие считают, что за такие средства можно было бы купить 1600 автомобилей для фронта.

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский обратился к представителям местных властей. Он подчеркнул, что люди должны чувствовать, что бюджет тратится правильно.