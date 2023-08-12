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Кличко виправдався за знесення старовинного будинку на Подолі

12 серпня 2023 18:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Кличко виправдався за знесення старовинного будинку на Подолі
Мер Києва Віталій Кличко. Фото Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Київський столичний голова Віталій Кличко виправдався за кричущий випадок знесення понад 200-річного будинку на Подолі. За його словами, міська влада не давала жодних дозволів чи погоджень.

Про це Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

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Реакція Кличка

Столичний мер наголосив, що ініціює розірвання Київрадою договору оренди на Ярославській 13-Б. Він діяв з 2009 року. За його словами, приватний власник, всупереч усім нормам і здоровому глузду, прикрившись листом Мінкульту, вирішив, що може паплюжити історичну спадщину Києва.

Міська влада столиці готує звернення до правоохоронних органів щодо перевірки законності дій власника.

Кличко також ініціює ухвалення Київрадою рішення щодо заборони реконструкції та інших дій з будівлями міста, яким понад 100 років без висновків містобудівної ради.

"Зазначу цікавий момент, що Верховна рада в січні цього року остаточно скасувала заборону на містобудівні, архітектурні чи ландшафтні перетворення, будівельні, меліоративні, шляхові, земляні роботи без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини на охоронюваних археологічних територіях, у межах зон охорони пам'яток, історичних ареалів населених місць, занесених до Списку історичних населених місць України", — наголосив він.

За словами Кличка, Київ вимагає від Верховної Ради ухвалити в другому читанні законопроєкт №0895. Він дозволить місцевій владі примусово викупати у безвідповідальних приватних власників, повертати у власність громади памʼятки архітектури, старовинні приміщення, які власники належно не утримують. 

"Цей законопроєкт стосується охорони культурної спадщини всієї країни", — додав мер столиці.

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Допис Кличка. Фото: скриншот

Нагадаємо, деревʼяна садиба, яка слугувала одним з небагатьох прикладів забудови Києва XIX століття, стала черговою жертвою  столичних забудовників. Знесли її зранку 10 серпня без жодних дозволів, а влада тим часом — бездіяльна.

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