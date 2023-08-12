Кличко оправдался за снос старинного дома на Подоле

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото Новини.LIVE

Киевский столичный голова Виталий Кличко оправдался за вопиющий случай сноса более 200-летнего дома на Подоле. По его словам, городские власти не давали никаких разрешений или согласований.

Об этом Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале.

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Реакция Кличко

Столичный мэр подчеркнул, что инициирует расторжение Киевсоветом договора аренды на Ярославской 13-Б. Он действовал с 2009 года. По его словам, частный собственник, вопреки всем нормам и здравому смыслу, прикрывшись письмом Минкульта, решил, что может порочить историческое наследие Киева.

Городские власти столицы готовят обращение в правоохранительные органы по поводу проверки законности действий собственника.

Кличко также инициирует принятие Киевсоветом решения о запрете реконструкции и других действий со зданиями города, которым более 100 лет без выводов градостроительного совета.

"Отмечу интересный момент, что Верховная рада в январе этого года окончательно отменила запрет на градостроительные, архитектурные или ландшафтные преобразования, строительные, мелиоративные, дорожные, земляные работы без разрешения соответствующего органа охраны культурного наследия на охраняемых археологических территориях, в пределах зон охраны памятников, исторических ареалов населенных мест, занесенных в Список исторических населенных мест Украины", — подчеркнул он.

По словам Кличко, Киев требует от Верховной Рады принять во втором чтении законопроект №0895. Он позволит местным властям принудительно выкупать у безответственных частных владельцев, возвращать в собственность громады памятники архитектуры, старинные помещения, которые владельцы должным образом не содержат.

"Этот законопроект касается охраны культурного наследия всей страны", — добавил мэр столицы.

Пост Кличко. Фото: скриншот

Напомним, деревянная усадьба, служившая одним из немногих примеров застройки Киева XIX века, стала очередной жертвой столичных застройщиков. Снесли ее утром 10 августа без разрешений, а власть тем временем — бездейственная.