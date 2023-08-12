Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Кличко оправдался за снос старинного дома на Подоле arrow

Кличко оправдался за снос старинного дома на Подоле

12 августа 2023 18:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Кличко оправдался за снос старинного дома на Подоле
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Киевский столичный голова Виталий Кличко оправдался за вопиющий случай сноса более 200-летнего дома на Подоле. По его словам, городские власти не давали никаких разрешений или согласований.

Об этом Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Реакция Кличко

Столичный мэр подчеркнул, что инициирует расторжение Киевсоветом договора аренды на Ярославской 13-Б. Он действовал с 2009 года. По его словам, частный собственник, вопреки всем нормам и здравому смыслу, прикрывшись письмом Минкульта, решил, что может порочить историческое наследие Киева.

Городские власти столицы готовят обращение в правоохранительные органы по поводу проверки законности действий собственника.

Кличко также инициирует принятие Киевсоветом решения о запрете реконструкции и других действий со зданиями города, которым более 100 лет без выводов градостроительного совета.

"Отмечу интересный момент, что Верховная рада в январе этого года окончательно отменила запрет на градостроительные, архитектурные или ландшафтные преобразования, строительные, мелиоративные, дорожные, земляные работы без разрешения соответствующего органа охраны культурного наследия на охраняемых археологических территориях, в пределах зон охраны памятников, исторических ареалов населенных мест, занесенных в Список исторических населенных мест Украины", — подчеркнул он.

По словам Кличко, Киев требует от Верховной Рады принять во втором чтении законопроект №0895. Он позволит местным властям принудительно выкупать у безответственных частных владельцев, возвращать в собственность громады памятники архитектуры, старинные помещения, которые владельцы должным образом не содержат.

"Этот законопроект касается охраны культурного наследия всей страны", — добавил мэр столицы.

null
Пост Кличко. Фото: скриншот

Напомним, деревянная усадьба, служившая одним из немногих примеров застройки Киева XIX века, стала очередной жертвой столичных застройщиков. Снесли ее утром 10 августа без разрешений, а власть тем временем — бездейственная.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

"Таких мощных линий обороны противника история войн еще не видела", – Чернев

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз