Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Кличко повідомив, на скільки збільшать фінансування ЗСУ зі сторони Києва arrow

Кличко повідомив, на скільки збільшать фінансування ЗСУ зі сторони Києва

25 липня 2023 13:57
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Кличко повідомив, на скільки збільшать фінансування ЗСУ зі сторони Києва
Київський міський голова Віталій Кличко. Фото: КМДА
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 25 липня, відбулось засідання Київради, на якому місцеві депутати прийняли рішення збільшити фінансування столицею Сил оборони. Йдеться про суму в розмірі пʼять мільярдів гривень.

Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко.

Читайте також:

Що сказав мер

"За законом, напряму Збройним силам кошти з місцевих бюджетів перераховувати не можна. Ми можемо виділяти кошти на фінансування потреб військових підрозділів, зареєстрованих в територіальній громаді або тих, що внесені до сил та засобів оборони міста, про бюджет якого йдеться. За зверненням щодо потреб цих підрозділів. І ми реагуємо на всі звернення наших підрозділів", — сказав Кличко.

 

Сьогоднішнє засідання Київради. Фото: КМДА

Київський мер також нагадав, що минулого року на фінансування Сил безпеки та оборони Києва виділили з бюджету міста майже 850 мільйонів гривень За 6 місяців цього року – понад 380 мільйонів.

 

Сьогоднішнє засідання Київради. Фото: КМДА

"Тобто, загалом – понад 1,2 мільярда. І ми продовжуємо виділяти кошти. А також залучати допомогу від іноземних партнерів", — додав Віталій Кличко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо ймовірного будівництва паркінгу на Оболоні. Також там проводиться досудове розслідування.

Додамо, що в столиці черговий скандал із укриттям. На Лукʼянівці в одному з бомбосховищ планують зробити ремонт укриття за два мільйони гривень, а це дорожче вдвічі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як Борис Тодуров рятував серця під світлом ліхтаря

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

00:43 "Це моя бабуся": ухилянти вигадали новий спосіб перетину кордону

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

08:50 Лунін змінить "Реал" на відомий клуб з іншої країни

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз