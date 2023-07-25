Кличко повідомив, на скільки збільшать фінансування ЗСУ зі сторони Києва

Київський міський голова Віталій Кличко. Фото: КМДА

Сьогодні, 25 липня, відбулось засідання Київради, на якому місцеві депутати прийняли рішення збільшити фінансування столицею Сил оборони. Йдеться про суму в розмірі пʼять мільярдів гривень.

Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко.

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"За законом, напряму Збройним силам кошти з місцевих бюджетів перераховувати не можна. Ми можемо виділяти кошти на фінансування потреб військових підрозділів, зареєстрованих в територіальній громаді або тих, що внесені до сил та засобів оборони міста, про бюджет якого йдеться. За зверненням щодо потреб цих підрозділів. І ми реагуємо на всі звернення наших підрозділів", — сказав Кличко.

Сьогоднішнє засідання Київради. Фото: КМДА

Київський мер також нагадав, що минулого року на фінансування Сил безпеки та оборони Києва виділили з бюджету міста майже 850 мільйонів гривень За 6 місяців цього року – понад 380 мільйонів.

Сьогоднішнє засідання Київради. Фото: КМДА

"Тобто, загалом – понад 1,2 мільярда. І ми продовжуємо виділяти кошти. А також залучати допомогу від іноземних партнерів", — додав Віталій Кличко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо ймовірного будівництва паркінгу на Оболоні. Також там проводиться досудове розслідування.

Додамо, що в столиці черговий скандал із укриттям. На Лукʼянівці в одному з бомбосховищ планують зробити ремонт укриття за два мільйони гривень, а це дорожче вдвічі.