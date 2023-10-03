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Кличко заявив, що опалювальний сезон в Києві під загрозою зриву: що відбувається

3 жовтня 2023 17:49
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Кличко заявив, що опалювальний сезон в Києві під загрозою зриву: що відбувається
Засідання Київради. Фото ілюстративне: Офіційний портал Києва
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У четвер, 5 жовтня, Київрада звернеться до Уряду з проханням погасити заборгованість перед столицею. Йдеться про компенсацію різниці між вартістю тепла та водопостачання. Інакше — опалювальний сезон може опинитися під загрозою зриву. 

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко. 

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Як повідомляє Кличко, держава заборгувала Києву 6,8 мільярдів гривень, по усій країні — 36 мільярдів гривень. Він пояснив, що місцева влада тарифи для населення не підвищувала, але собівартість послуг для комунальних підприємств зросла. 

За його словами, раніше Уряд пообіцяв сплатити заборгованість, а президент України давав відповідне доручення. 

"Але коштів ми поки так і не дочекалися. Теплопідприємства працюють із шаленими збитками і не може місто самотужки перекривати такі колосальні кошти. Тому в четвер на сесії Київради маємо ухвалити таке звернення до уряду", — додав міський голова столиці. 

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Фото: скриншот

Нагадаємо, що з настанням холодів все частіше виникає питання, коли стануть гарячими батареї в оселях українців. Чи вистачить газу для обігріву помешкань? Та чи готова взагалі енергетична система країни до чергового блекауту?

Додамо, раніше ми писали, чи готова українська енергосистема до зими.

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