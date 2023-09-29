Кличко терміново скликає військову сесію Київради: в чому причина

Віталій Кличко на сесії Київради. Фото: Telegram

Мер Києва Віталій Кличко після протестів під стінами КМДА скликає позачергову військову сесію Київської міської ради. На ній планується розглянути рішення щодо надання додаткової фінансової допомоги військовим.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також:

Фінансування військових збільшать

"Наступного тижня відбудеться позачергове засідання сесії Київради. Будуть ухвалені рішення про виділення додаткового фінансування програми підтримки Збройних сил України", — написав Кличко, додавши, що столиця продовжує допомагати українським оборонцям.

Скриншот допису Кличка. Джерело: Facebook

Сесія станеться після протестів

Зазначимо, що не так давно під стінами КМДА пройшли два мітинги. Пікетувальники вимагали збільшити фінансування ЗСУ та підтримки малому та середньому бізнесу. Вони закликали депутатів та особисто столичного голову припинити витрачати державні кошти на ремонт доріг та покінчити з переслідуванням МАФів та кав'ярень, аргументуючи тим, що більшість з точок мали на руках всі необхідні документи й дозволи.

Перед цим кияни обурилися щодо рішення Кличка перейменувати Повітрофлотський проспект попри рішення експертної комісії Київради, що він не підлягає декомунізації. Нова назва буде "Проспект Європейського Союзу".

Нагадаємо, що наприкінці серпня Віталій Кличко погодив тендери на ремонт скверів та парків під час війни. Загальна сума становила майже 300 мільйонів гривень.