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Кличко заявил, что отопительный сезон в Киеве под угрозой срыва: что происходит

3 октября 2023 17:49
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Кличко заявил, что отопительный сезон в Киеве под угрозой срыва: что происходит
Заседание Киевсовета. Фото илюстративное: Официальный портал Киева
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В четверг, 5 октября, Киевсовет обратится в правительство с просьбой погасить задолженность перед столицей. Речь идет о компенсации разницы между стоимостью тепла и водоснабжения. Иначе отопительный сезон может оказаться под угрозой срыва.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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Как сообщает Кличко, государство задолжало Киеву 6,8 миллиарда гривен, по всей стране — 36 миллиарда гривен. Он объяснил, что местные власти тарифы для населения не повышали, но себестоимость услуг для коммунальных предприятий возросла.

По его словам, ранее Правительство пообещало оплатить задолженность, а президент Украины давал соответствующее поручение.

"Но средств мы пока так и не дождались. Теплопредприятия работают с бешеными убытками и не может город самостоятельно перекрывать такие колоссальные средства. Поэтому в четверг на сессии Киевсовета должны принять такое обращение к правительству", — добавил городской голова столицы.

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Фото: скриншот

Напомним, что с наступлением холодов все чаще возникает вопрос, когда станут горячими батареи в домах украинцев. Хватит ли газа для обогрева жилья? Но готова ли вообще энергетическая система страны к очередному блекауту?

Добавим, раньше мы писали, готова ли украинская энергосистема к зиме.

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