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Головна Київ Кличко закликає їхати з Києва, Терехов — їхати в Харків: експерт про різні підходи мерів

Кличко закликає їхати з Києва, Терехов — їхати в Харків: експерт про різні підходи мерів

Ua ru
9 жовтня 2026 16:22
Кличко закликає їхати з Києва, Терехов – їхати в Харків: експерт про різні підходи мерів
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: АПМГ

Поки очільник столиці Віталій Кличко оголошує у Києві "режим виживання" та закликає мешканців виїжджати, у прифронтовому Харкові команда мера та голови Асоціації прифронтових міст і громад Ігоря Терехова забезпечує роботу безоплатного транспорту, підземних шкіл і системи соціальної підтримки. На цей контраст у роботі двох мерів звернув увагу політичний експерт Євгеній Прокопишин.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис Прокопишина у Facebook.

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прокопишин
Допис Євгенія Прокопишина. Фото: скриншот

Прокопишин порівняв Терехова і Кличка на тлі проблем зі світлом та водою

"Київ і Харків це чудові приклади того, як треба і як не треба керувати містом під час війни", — написав Прокопишин.

За його словами, київська влада протягом року звітувала про підготовку столиці до зими та витрачала на це значні кошти. Однак уже на початку жовтня місто зіткнулося з перебоями в роботі електротранспорту, електро- та водопостачання.

"Електричний транспорт міста фактично зупинився, світла немає, з водою та каналізацією почалися проблеми, а сам Кличко, розводячи руками, оголосив режим виживання у місті та закликав мешканців виїжджати. Це і є те саме "ефективне управління", про яке його прихильники не раз заявляли?" — зазначив експерт.

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Водночас Харків, як наголосив Прокопишин, розташований приблизно за 25 км від фронту та постійно перебуває під російськими обстрілами. Попри це, у місті продовжує працювати безоплатний громадський транспорт, функціонують підземні школи, а соціально вразливі мешканці та постраждалі від війни отримують безоплатне харчування.

Окремо експерт акцентував на різницю в позиціях двох міських голів. Тоді як Кличко закликає мешканців залишати столицю, Терехов, за його словами, запрошує людей повертатися до Харкова.

"Терехов не закликає громадян і бізнес покидати місто, навпаки, каже: повертайтеся. І запрошує у Харків не тільки мешканців, які виїхали, а й ВПО
біженців та релокований бізнес. У Харків уже переїхали жити близько 200 тисяч громадян, переважно з Донбасу", — констатував він.

Прокопишин також порівняв фінансові можливості міст: за наведеними ним даними, річний бюджет Харкова з населенням близько 1,3 млн осіб становить приблизно 20 млрд грн, тоді як бюджет Києва з населенням близько 2,6 млн — близько 120 млрд грн.

"У Харкові не обіцяють якось підготуватися та щось зробити колись там Терехов і команда просто роблять", — підкреслив блогер.

Він визнав, що Київ і Харків мають різні масштаби, ресурси та проблеми, а наслідки російських атак не можна покладати лише на міських голів. Водночас, на переконання експерта, саме під час криз найбільш помітними стають якість управлінських рішень, підготовка до надзвичайних ситуацій і ставлення влади до людей.

"Київська влада має відповідати за свою провалену роботу, визнати це та піти у відставку, щоб інші люди могли виправити помилки та врятувати місто. А харківську владу можна лише похвалити Терехов дійсно толковий менеджер, яких так не вистачає і на вищому, державному рівні", — підсумував Євгеній Прокопишин.

Як писали Новини.LIVE, раніше мер Києва Віталій Кличко на тлі посилення російських атак порадив киянам, які мають можливість зупинитися у родичів або друзів за межами столиці, розглянути тимчасовий переїзд. Він пояснив, що місто переживає складний період через обстріли, пошкодження інфраструктури та ризики перебоїв із водо- й електропостачанням. Водночас Кличко наголосив, що не закликає до повної евакуації Києва.

У свою чергу, мер Харків Ігор Терехов заявив, що готовий поділитися з Києвом досвідом створення ситуаційних центрів та організації роботи антикризових штабів. Водночас місто планує переймати напрацювання столиці та інших українських громад, щоб підготуватися до опалювального сезону й можливих зимових криз.

Віталій Кличко Київ Харків обстріли Ігор Терехов блекаут
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка

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