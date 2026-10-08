Кличко закликав киян тимчасово виїхати з Києва

Міський голова Києва Віталій Кличко. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що через посилення російських атак столиця опинилася в умовах, коли йдеться про виживання. Киянам, які мають друзів або родичів за межами столиці, він порадив розглянути можливість тимчасового переїзду. Водночас Кличко наголосив, що не закликатиме до повної евакуації Києва.

Про це міський голова столиці сказав в інтерв'ю агентству AFP, пише France24, інформує Новини.LIVE.

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Кличко порадив киянам тимчасово виїхати

За словами Віталія Кличка, мешканцям Києва, які мають друзів або родичів за межами столиці, варто розглянути можливість тимчасово переїхати до них. Таку пораду мер озвучив на тлі посилення російських обстрілів міста.

Кличко зазначив, що через атаки щодня надходять повідомлення про зруйновані будівлі, поранених і загиблих. Він підкреслив, що обстріли Києва посилюються.

"Щодня надходять нові повідомлення про зруйновані будівлі, поранених або загиблих людей, адже обстріли нашого міста посилюються. Сьогодні йдеться про виживання", — заявив мер в інтерв'ю AFP.

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Водночас міський голова наголосив, що не закликатиме до повної евакуації столиці. За його словами, залишити міста порожніми та віддати їх Росії — саме той сценарій, якого прагне Путін.

Як Київ готується до зими

До зими столиця готує резервні системи опалення, а також накопичує паливо, продовольство та питну воду. Водночас Кличко попередив, що навіть належна підготовка не виключає несприятливого сценарію.

За його словами, така ситуація може виникнути, якщо протиповітряна оборона не зможе відбити російські атаки.

Російські удари вже спричиняють відключення електроенергії та перебої з водопостачанням у Києві. Мер також застеріг, що порушення роботи водопровідної інфраструктури може призвести до масштабної кризи.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Віталій Кличко заявив, що столиці може загрожувати серйозна криза з водопостачанням через російські удари. Атаки вже спричинили перебої з водо- та електропостачанням у деяких районах міста. Водночас влада розглядає встановлення понтонних мостів через Дніпро як альтернативний варіант переправи.

Новини.LIVE також писали, що 8 жовтня 2026 року в Києві тимчасово зупиняли рух поїздів метро через зниження напруги в енергосистемі. На "синій" та "зеленій" лініях рух поступово відновили зі збільшеними інтервалами, тоді як "червона" лінія певний час залишалася без сполучення. Усі підземні станції метро продовжували працювати як укриття.