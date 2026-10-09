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Главная Киев Кличко призывает уезжать из Киева, Терехов — ехать в Харьков: эксперт о разных подходах мэров

Кличко призывает уезжать из Киева, Терехов — ехать в Харьков: эксперт о разных подходах мэров

Ua ru
9 октября 2026 16:22
Кличко призывает уезжать из Киева, Терехов — ехать в Харьков: эксперт о разных подходах мэров
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: АПГГ

Пока глава столицы Виталий Кличко объявляет в Киеве "режим выживания" и призывает жителей уезжать, в прифронтовом Харькове команда мэра и председателя Ассоциации прифронтовых городов и громад Игоря Терехова обеспечивает работу бесплатного транспорта, подземных школ и системы социальной поддержки. На этот контраст в работе двух мэров обратил внимание политический эксперт Евгений Прокопишин.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост Прокопишина в Facebook.

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прокопишин
Сообщение Евгения Прокопишина. Фото: скриншот

Прокопишин сравнил Терехова и Кличко на фоне проблем со светом и водой

"Киев и Харьков это прекрасные примеры того, как нужно и как не нужно управлять городом во время войны", — написал Прокопишин.

По его словам, киевские власти в течение года отчитывались о подготовке столицы к зиме и тратили на это значительные средства. Однако уже в начале октября город столкнулся с перебоями в работе электротранспорта, электро- и водоснабжения.

"Электротранспорт города фактически остановился, света нет, с водой и канализацией начались проблемы, а сам Кличко, разводя руками, объявил в городе режим выживания и призвал жителей уезжать. Это и есть то самое "эффективное управление", о котором его сторонники не раз заявляли?" — отметил эксперт.

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В то же время Харьков, как подчеркнул Прокопишин, расположен примерно в 25 км от фронта и постоянно находится под российскими обстрелами. Несмотря на это, в городе продолжает работать бесплатный общественный транспорт, функционируют подземные школы, а социально уязвимые жители и пострадавшие от войны получают бесплатное питание.

Отдельно эксперт акцентировал внимание на разнице в позициях двух мэров. В то время как Кличко призывает жителей покидать столицу, Терехов, по его словам, приглашает людей возвращаться в Харьков.

"Терехов не призывает граждан и бизнес покидать город, наоборот, говорит: возвращайтесь. И приглашает в Харьков не только выехавших жителей, но и ВПЛ,
беженцев и перемещенный бизнес. В Харьков уже переехали жить около 200 тысяч граждан, преимущественно из Донбасса", — констатировал он.

Прокопишин также сравнил финансовые возможности городов: по приведённым им данным, годовой бюджет Харькова с населением около 1,3 млн человек составляет примерно 20 млрд грн, тогда как бюджет Киева с населением около 2,6 млн — около 120 млрд грн.

"В Харькове не обещают как-то подготовиться и что-то сделать когда- там Терехов и команда просто действуют", — подчеркнул блогер.

Он признал, что Киев и Харьков имеют разные масштабы, ресурсы и проблемы, а последствия российских атак нельзя возлагать только на мэров. В то же время, по мнению эксперта, именно во время кризисов наиболее заметными становятся качество управленческих решений, подготовка к чрезвычайным ситуациям и отношение власти к людям.

"Киевские власти должны ответить за свою провальную работу, признать это и уйти в отставку, чтобы другие люди могли исправить ошибки и спасти город. А харьковские власти можно только похвалить Терехов действительно толковый менеджер, которых так не хватает и на высшем, государственном уровне", — подытожил Евгений Прокопишин.

Как писали Новини.LIVE, ранее мэр Киева Виталий Кличко на фоне усиления российских атак посоветовал киевлянам, у которых есть возможность остановиться у родственников или друзей за пределами столицы, рассмотреть возможность временного переезда. Он пояснил, что город переживает сложный период из-за обстрелов, повреждений инфраструктуры и рисков перебоев с водо- и электроснабжением. В то же время Кличко подчеркнул, что не призывает к полной эвакуации Киева.

В свою очередь, мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что готов поделиться с Киевом опытом создания ситуационных центров и организации работы антикризисных штабов. При этом город планирует перенять наработки столицы и других украинских громад, чтобы подготовиться к отопительному сезону и возможным зимним кризисам.

Виталий Кличко Киев Харьков обстрелы Игорь Терехов блэкаут
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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