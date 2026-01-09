Відео
Головна Київ Кличко закликав киян тимчасово виїхати з міста — заява

Кличко закликав киян тимчасово виїхати з міста — заява

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 12:32
Кличко закликав киян тимчасово виїхати зі столиці через проблеми з теплом
Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE

Мер Києва Віталій Кличко закликав містян тимчасово виїхати зі столиці туди, де є альтернативні джерела живлення та тепла. Наразі майже шість тисяч багатоквартирних будинків без теплопостачання через пошкоджену критичну інфраструктуру внаслідок російського масованого обстрілу.

Про це Віталій Кличко повідомив у Telegram у пʼятницю, 9 січня.

Читайте також:

Ситуація в Києві

У столиці наразі спостерігають проблеми з теплопостачанням та водопостачанням. Комунальникам вдалося заживити соцзаклади від мобільних котелень. Зокрема, йдеться про лікарні та пологові будинки. Вони разом з енергетиками працюють над тим, аби відновити світло та тепло в будинки киян.

Кличко наголосив, що у Києві роблять все, аби пришвидшити повернення електрики та опалення, однак комбінована атака у ніч проти 9 січня була найболючішою для обʼєктів критичної інфраструктури.

"Міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації. Й погодні умови, на жаль, за прогнозами, найближчими днями будуть складними. Також звертаюся до мешканців столиці, в кого є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробити це", — додав мер.

null
Допис Кличка. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти били в Києві по житловій забудові та цивільній інфраструктурі.

Ворог вбив у столиці чотирьох людей, серед яких є 56-річний медик Сергій Смоляк. Ще 24 особи отримали поранення

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
