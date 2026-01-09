Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Росія вбила в Києві 56-річного медика — в МОЗ розповіли деталі

Росія вбила в Києві 56-річного медика — в МОЗ розповіли деталі

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 11:30
У Києві під час нічної атаки РФ загинув медик — окупанти вбили Сергія Смоляка
Наслідки російського обстрілу Києва 9 січня. Фото: Нацполіція

Російські окупанти у ніч проти 9 січня масовано атакували Київ. Вони вбили чотирьох людей, серед яких 56-річний медик Смоляк Сергій Миколайович.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоровʼя.

Реклама
Читайте також:

Вбивство медика в Києві 9 січня

"Коли бригада екстреної медичної допомоги та медицини катастроф приїхала на місце обстрілу житлового будинку, терористи завдали повторного удару. Сергій Смоляк загинув на місці. Ще четверо медичних працівників зазнали поранень", — йдеться у повідомленні.

Смоляк Сергій Миколайович
Медик Сергій Смоляк, якого вбили окупанти в Києві. Фото: МОЗ

Упродовж цієї ночі у Києві четверо людей загинули, ще 24 травмовані. До лікарень госпіталізували 16 осіб, а іншим — медики надали допомогу на місці. Серед поранених також є пʼятеро рятувальників.

Найбільших руйнувань внаслідок російського обстрілу зазнали будинки та інші цивільні обʼєкти у чотирьох районах столиці. Також є пошкодження критичної інфраструктури. 

"Співчуваємо усім, хто цієї ночі втратив рідних, друзів, колег, дім. Медики не можуть бути мішенню, люди не можуть бути мішенню", — додали в МОЗ.

null
Допис МОЗ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Новини.LIVE детально розповідали про наслідки російського обстрілу Києва у ніч проти 9 січня.

На російську атаку відреагував український лідер Володимир Зеленський. Ворог атакував дронами та ракетами.

МОЗ Київ війна вбивство медики обстріли
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації