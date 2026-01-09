У Києві під час нічної атаки РФ загинув медик — окупанти вбили Сергія Смоляка

Росія вбила в Києві 56-річного медика — в МОЗ розповіли деталі
Російські окупанти у ніч проти 9 січня масовано атакували Київ. Вони вбили чотирьох людей, серед яких 56-річний медик Смоляк Сергій Миколайович.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоровʼя.
Вбивство медика в Києві 9 січня
"Коли бригада екстреної медичної допомоги та медицини катастроф приїхала на місце обстрілу житлового будинку, терористи завдали повторного удару. Сергій Смоляк загинув на місці. Ще четверо медичних працівників зазнали поранень", — йдеться у повідомленні.
Упродовж цієї ночі у Києві четверо людей загинули, ще 24 травмовані. До лікарень госпіталізували 16 осіб, а іншим — медики надали допомогу на місці. Серед поранених також є пʼятеро рятувальників.
Найбільших руйнувань внаслідок російського обстрілу зазнали будинки та інші цивільні обʼєкти у чотирьох районах столиці. Також є пошкодження критичної інфраструктури.
"Співчуваємо усім, хто цієї ночі втратив рідних, друзів, колег, дім. Медики не можуть бути мішенню, люди не можуть бути мішенню", — додали в МОЗ.
Нагадаємо, Новини.LIVE детально розповідали про наслідки російського обстрілу Києва у ніч проти 9 січня.
На російську атаку відреагував український лідер Володимир Зеленський. Ворог атакував дронами та ракетами.
