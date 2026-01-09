Кличко призвал киевлян временно выехать из столицы из-за проблем с теплом

Виталий Кличко. Фото: Новини.LIVE

Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан временно выехать из столицы туда, где есть альтернативные источники питания и тепла. Сейчас почти шесть тысяч многоквартирных домов без теплоснабжения из-за поврежденной критической инфраструктуры в результате российского массированного обстрела.

Об этом Виталий Кличко сообщил в Telegram в пятницу, 9 января.

Ситуация в Киеве

В столице сейчас наблюдаются проблемы с теплоснабжением и водоснабжением. Коммунальщикам удалось запитать соцучреждения от мобильных котельных. В частности, речь идет о больницах и роддомах. Они вместе с энергетиками работают над тем, чтобы восстановить свет и тепло в дома киевлян.

Кличко отметил, что в Киеве делают все, чтобы ускорить возвращение электричества и отопления, однако комбинированная атака в ночь на 9 января была самой болезненной для объектов критической инфраструктуры.

"Городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации. И погодные условия, к сожалению, по прогнозам, в ближайшие дни будут сложными. Также обращаюсь к жителям столицы, у кого есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, сделать это", — добавил мэр.

Пост Кличко. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты били в Киеве по жилой застройке и гражданской инфраструктуре.

Враг убил в столице четырех человек, среди которых есть 56-летний медик Сергей Смоляк. Еще 24 человека получили ранения