Україна
Кличко закликав очистити двори і тротуари — в РДА відповіли

Кличко закликав очистити двори і тротуари — в РДА відповіли

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 14:56
Кличко доручив РДА прибрати сніг і лід у Києві — Бахматов відповів
Віталій Кличко. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Міський голова Києва Віталій Кличко провів нараду з керівниками районних державних адміністрацій. Мер наголосив на необхідності забезпечити якісне прибирання снігу та льоду у столиці.

Про це він повідомив у своєму Telegram в понеділок, 19 січня.

Читайте також:

Кличко дав доручення головам РДА

Мер закликав керівництво РДА забезпечити якісне прибирання снігу та льоду у дворах, на тротуарах, зупинках громадського транспорту, пішохідних зонах, а також на балансових територіях установ і підприємств.

Він зазначив, що на усунення виявлених недоліків відведено час до вечора поточного дня. За словами Кличка, у разі невиконання доручення він поінформує президента України Володимира Зеленського, який призначає голів РДА.

Віталій Кличко дав доручення РДА
Повідомлення Віталія Кличка. Фото: скриншот Telegram

У відповідь на заяву Кличка голова Деснянської РДА Максим Бахматов заявив про наявність системної кризи управління у столиці.

За його словами, районні адміністрації фактично відповідають за ситуацію на місцях, але не мають достатніх повноважень для реального впливу на роботу ключових міських служб.

Як зазначив очільник Деснянської РДА, більшість підприємств, які відповідають за утримання доріг, громадський транспорт, зупинки, парки та зелені зони, підпорядковуються профільним департаментам КМДА та координуються безпосередньо міським головою, а не районами. Водночас саме до районних адміністрацій надходять скарги від мешканців. Окремою проблемою він назвав понад 200 безбалансових територій у Деснянському районі, за які фактично ніхто не несе прямої відповідальності.

Бахматов наголосив, що голови районів неодноразово зверталися з пропозиціями або передати їм реальні управлінські повноваження, або створити чітку вертикаль відповідальності з відповідним фінансуванням і кадровими ресурсами. Однак, за його словами, ці ініціативи досі не були реалізовані на міському рівні.

Водночас очільник РДА підкреслив, що район працює в посиленому режимі. Наразі до робіт залучено понад 500 працівників, десятки одиниць спеціальної техніки, а також використано понад 90 тонн посипкових матеріалів для забезпечення безпеки на вулицях і тротуарах.

Зазначимо, що раніше Володимир Зеленський заявив про те, що Київ виявився неготовим до надзвичайної ситуації в енергетиці.

Крім того, Київ порівняли із прифронтовим Харковом та пояснили різницю у підготовці міст до зимового колапсу.

Віталій Кличко Київ КМДА прибирання Максим Бахматов
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
