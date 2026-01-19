Кличко поручил РГА убрать снег и лед в Киеве — Бахматов ответил

Виталий Кличко. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Городской голова Киева Виталий Кличко провел совещание с руководителями районных государственных администраций. Мэр отметил необходимость обеспечить качественную уборку снега и льда в столице.

Об этом он сообщил в своем Telegram в понедельник, 19 января.

Кличко дал поручение главам РГА

Мэр призвал руководство РГА обеспечить качественную уборку снега и льда во дворах, на тротуарах, остановках общественного транспорта, пешеходных зонах, а также на балансовых территориях учреждений и предприятий.

Он отметил, что на устранение выявленных недостатков отведено время до вечера текущего дня. По словам Кличко, в случае невыполнения поручения он проинформирует президента Украины Владимира Зеленского, который назначает глав РГА.

В ответ на заявление Кличко глава Деснянской РГА Максим Бахматов заявил о наличии системного кризиса управления в столице.

По его словам, районные администрации фактически отвечают за ситуацию на местах, но не имеют достаточных полномочий для реального влияния на работу ключевых городских служб.

Как отметил глава Деснянской РГА, большинство предприятий, которые отвечают за содержание дорог, общественный транспорт, остановки, парки и зеленые зоны, подчиняются профильным департаментам КГГА и координируются непосредственно городским головой, а не районами. В то же время именно в районные администрации поступают жалобы от жителей. Отдельной проблемой он назвал более 200 безбалансовых территорий в Деснянском районе, за которые фактически никто не несет прямой ответственности.

Бахматов отметил, что главы районов неоднократно обращались с предложениями или передать им реальные управленческие полномочия, или создать четкую вертикаль ответственности с соответствующим финансированием и кадровыми ресурсами. Однако, по его словам, эти инициативы до сих пор не были реализованы на городском уровне.

В то же время руководитель РГА подчеркнул, что район работает в усиленном режиме. Сейчас к работам привлечено более 500 работников, десятки единиц специальной техники, а также использовано более 90 тонн посыпочных материалов для обеспечения безопасности на улицах и тротуарах.

Отметим, что ранее Владимир Зеленский заявил о том, что Киев оказался не готов к чрезвычайной ситуации в энергетике.

Кроме того, Киев сравнили с прифронтовым Харьковом и объяснили разницу в подготовке городов к зимнему коллапсу.