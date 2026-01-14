Блекаут у Києві - Зеленський зробив заяву про підготовку столиці до НС

Київ не підготувався до НС в енергетиці, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не був підготовлений до надзвичайної ситуації в енергетиці.
Про це він сказав у своєму зверненні 14 січня.
Зеленський про ситуацію зі світлом у Києві
За словами Зеленського, у столиці України було дуже мало зроблено для того, аби запобігти надзвичайній ситуації з енергетикою. Також президент відзначив, що навіть зараз він не бачить інтенсивності у вирішенні проблем.
"Багато зроблено в Харкові, там місцева влада підготувалася. Київ, на жаль, зробив значно менше. Дуже мало зроблено в столиці. Навіть цими днями я не бачу інтенсивності. Треба зараз все це терміново виправляти", — зазначив Зеленський.
Нагадаємо, про те, що столиця України не була готова до обстрілів по енергосистемі говорив й новий міністр енергетики України Денис Шмигаль.
Крім цього, прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у середу, 14 січня, анонсувала покращення ситуації зі світлом у Києві вже найближчими днями.
