Блекаут у Києві - Зеленський зробив заяву про підготовку столиці до НС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не був підготовлений до надзвичайної ситуації в енергетиці.

Про це він сказав у своєму зверненні 14 січня.

Зеленський про ситуацію зі світлом у Києві

За словами Зеленського, у столиці України було дуже мало зроблено для того, аби запобігти надзвичайній ситуації з енергетикою. Також президент відзначив, що навіть зараз він не бачить інтенсивності у вирішенні проблем.

"Багато зроблено в Харкові, там місцева влада підготувалася. Київ, на жаль, зробив значно менше. Дуже мало зроблено в столиці. Навіть цими днями я не бачу інтенсивності. Треба зараз все це терміново виправляти", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, про те, що столиця України не була готова до обстрілів по енергосистемі говорив й новий міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Крім цього, прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у середу, 14 січня, анонсувала покращення ситуації зі світлом у Києві вже найближчими днями.