Головна Київ Київ не підготувався до НС в енергетиці, — Зеленський

Київ не підготувався до НС в енергетиці, — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 20:13
Блекаут у Києві - Зеленський зробив заяву про підготовку столиці до НС
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не був підготовлений до надзвичайної ситуації в енергетиці. 

Про це він сказав у своєму зверненні 14 січня. 

Зеленський про ситуацію зі світлом у Києві

За словами Зеленського, у столиці України було дуже мало зроблено для того, аби запобігти надзвичайній ситуації з енергетикою. Також президент відзначив, що навіть зараз він не бачить інтенсивності у вирішенні проблем. 

"Багато зроблено в Харкові, там місцева влада підготувалася. Київ, на жаль, зробив значно менше. Дуже мало зроблено в столиці. Навіть цими днями я не бачу інтенсивності. Треба зараз все це терміново виправляти", — зазначив Зеленський. 

Нагадаємо, про те, що столиця України не була готова до обстрілів по енергосистемі говорив й новий міністр енергетики України Денис Шмигаль. 

Крім цього, прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у середу, 14 січня, анонсувала покращення ситуації зі світлом у Києві вже найближчими днями. 

Володимир Зеленський Віталій Кличко Київ обстріли енергосистема
Юлія Леськова - Випусковий редактор
Автор:
Юлія Леськова
