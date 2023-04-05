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Кличко заснував стипендію для київських спортсменів: хто зможе отримати

5 квітня 2023 14:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Віталій Кличко
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У столиці заснували стипендію Київського міського голови видатним діячам фізичної культури і спорту. Відповідне розпорядження підписав мер Києва Віталій Кличко.

Про це йдеться на офіційному порталі Києва

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Хто зможе отримати премію

На здобуття стипендії висуваються громадяни України, які досягли 60-річного віку, проживають та зареєстровані у Києві.

Зокрема:

  • спортсмени, які посіли 1-6 місця на Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх та чемпіони, призери спортивних змагань міжнародного, всеукраїнського рівня;
  • тренери, які займалися активною роботою у сфері фізичної культури і спорту не менше 30 років;
  • фахівці сфери фізичної культури і спорту — за активну діяльність у сфері фізичної культури і спорту не менше ніж 30 років та вагомий внесок у розвиток сфери.

Хто визначатиме стипендіатів

Визначатиме стипендіатів Конкурсна комісія, яку утворює Департамент молоді та спорту КМДА.

Який розмір премії

Щороку присуджуватимуть не більше 50 стипендій. Вони виплачуватимуться щорічно у розмірі двох прожиткових мінімумів на одну працездатну особу. Повторно стипендія може присуджуватися не раніше ніж через два роки.

Нагадаємо, нещодавно мер Києва Віталій Кличко розповів, що в столиці опалювальний сезон закінчиться 8 квітня. Влада ухвалили рішення, враховуючи погодні умови.

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