Кличко основал стипендию для киевских спортсменов: кто сможет получить

Виталий Кличко

В столице основали стипендию Киевского городского головы видным деятелям физической культуры и спорта. Соответствующее распоряжение подписал мэр Киева Виталий Кличко.

Об этом говорится на официальном портале Киева.

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Кто сможет получить премию

На получение стипендии выдвигаются граждане Украины, достигшие 60-летнего возраста, проживающие и зарегистрированные в Киеве.

В частности:

спортсмены, занявшие 1-6 места на Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских играх и чемпионы, призеры спортивных соревнований международного, всеукраинского уровня;

тренеры, занимавшиеся активной работой в сфере физической культуры и спорта не менее 30 лет;

специалисты сферы физической культуры и спорта — за активную деятельность в сфере физической культуры и спорта не менее 30 лет и весомый вклад в развитие сферы.

Кто будет определять стипендиатов

Определит стипендиатов Конкурсная комиссия, которую образует Департамент молодежи и спорта КГГА.

Какой размер премии

Каждый год будут присуждаться не более 50 стипендий. Они будут выплачиваться ежегодно в размере двух прожиточных минимумов на одного трудоспособного человека. Повторно стипендия может присуждаться не ранее чем через два года.

Напомним, что недавно мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в столице отопительный сезон закончится 8 апреля. Власти приняли решение, учитывая погодные условия.