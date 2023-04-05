Кличко основал стипендию для киевских спортсменов: кто сможет получить
В столице основали стипендию Киевского городского головы видным деятелям физической культуры и спорта. Соответствующее распоряжение подписал мэр Киева Виталий Кличко.
Об этом говорится на официальном портале Киева.
Кто сможет получить премию
На получение стипендии выдвигаются граждане Украины, достигшие 60-летнего возраста, проживающие и зарегистрированные в Киеве.
В частности:
- спортсмены, занявшие 1-6 места на Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских играх и чемпионы, призеры спортивных соревнований международного, всеукраинского уровня;
- тренеры, занимавшиеся активной работой в сфере физической культуры и спорта не менее 30 лет;
- специалисты сферы физической культуры и спорта — за активную деятельность в сфере физической культуры и спорта не менее 30 лет и весомый вклад в развитие сферы.
Кто будет определять стипендиатов
Определит стипендиатов Конкурсная комиссия, которую образует Департамент молодежи и спорта КГГА.
Какой размер премии
Каждый год будут присуждаться не более 50 стипендий. Они будут выплачиваться ежегодно в размере двух прожиточных минимумов на одного трудоспособного человека. Повторно стипендия может присуждаться не ранее чем через два года.
Напомним, что недавно мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в столице отопительный сезон закончится 8 апреля. Власти приняли решение, учитывая погодные условия.