Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow КМДА хоче купити на 5 млн гривень годинник на іменні подарунки від мера arrow

КМДА хоче купити на 5 млн гривень годинник на іменні подарунки від мера

21 липня 2023 16:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
КМДА хоче купити на 5 млн гривень годинник на іменні подарунки від мера
Іменний годинник від голови КМДА. Фото: Інформатор Гроші
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Київська міська державна адміністрація 5 липня оголосила конкурс на замовлення персонального годинника для мера Віталія Кличка. Планується закупівля годинника на 5,04 млн гривень.

Інформація про цей конкурс опублікована в системі державних закупівель Prozorro.

Читайте також:

Годинник від Кличка

Документи конкурсу вказують на те, що потрібний годинник повинен володіти швейцарським механізмом Ronda 763 або аналогічним, також виготовленим у Швейцарії. Передбачуваним постачальником є компанія "Київський годинниковий завод", яка надасть 1500 годинників для чоловіків та жінок за ціною 3360 грн за штуку.

Ще одна компанія, "Перший український годинниковий завод "Київська Русь", також брала участь у конкурсі, запропонувавши годинник на 400 тисяч гривень дешевше, проте їх пропозиція була відкинута через невідповідність кольору корпусу годинника: замість необхідного сталевого або золотистого (з покриттям IPS/IPG) було представлено темно-синій.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко відповів на критику українського Президента Володимира Зеленського щодо величезних витрат на ремонт доріг у столиці. За словами мера, столиця не може не підтримувати інфраструктури.

Свої мільйонні витрати на ремонт доріг Кличко виправдав тим, що Київ — це велике господарство, яке потрібно постійно підтримувати та забезпечувати, щоб воно не занепадало.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Чим Україна компенсує втрату зернової угоди: п’ять альтернативних сценаріїв

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

Новина з відео

01:53 Кермування напідпитку: як водіїв можуть розвести на штраф

11:21 Зінченко покинув клуб через тренера: в Англії розповіли про трансфер українця

08:38 Мудрик готується до виходу з "Челсі": де він продовжить кар'єру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз