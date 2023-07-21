КМДА хоче купити на 5 млн гривень годинник на іменні подарунки від мера

Іменний годинник від голови КМДА. Фото: Інформатор Гроші

Київська міська державна адміністрація 5 липня оголосила конкурс на замовлення персонального годинника для мера Віталія Кличка. Планується закупівля годинника на 5,04 млн гривень.

Інформація про цей конкурс опублікована в системі державних закупівель Prozorro.

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Документи конкурсу вказують на те, що потрібний годинник повинен володіти швейцарським механізмом Ronda 763 або аналогічним, також виготовленим у Швейцарії. Передбачуваним постачальником є компанія "Київський годинниковий завод", яка надасть 1500 годинників для чоловіків та жінок за ціною 3360 грн за штуку.

Ще одна компанія, "Перший український годинниковий завод "Київська Русь", також брала участь у конкурсі, запропонувавши годинник на 400 тисяч гривень дешевше, проте їх пропозиція була відкинута через невідповідність кольору корпусу годинника: замість необхідного сталевого або золотистого (з покриттям IPS/IPG) було представлено темно-синій.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко відповів на критику українського Президента Володимира Зеленського щодо величезних витрат на ремонт доріг у столиці. За словами мера, столиця не може не підтримувати інфраструктури.

Свої мільйонні витрати на ремонт доріг Кличко виправдав тим, що Київ — це велике господарство, яке потрібно постійно підтримувати та забезпечувати, щоб воно не занепадало.