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КГГА хочет купить на 5 млн гривен часы на именные подарки от мэра

21 июля 2023 16:45
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
КГГА хочет купить на 5 млн гривен часы на именные подарки от мэра
Именные часы от главы КГГА. Фото: Информатор Деньги
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Киевская городская государственная администрация 5 июля объявила конкурс на заказ персональных часов для мэра Виталия Кличко. Планируется закупка часов на 5,04 млн гривен.

Информация о данном конкурсе опубликована в системе государственных закупок Prozorro.

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Документы конкурса указывают на то, что требуемые часы должны обладать швейцарским механизмом Ronda 763 или аналогичным, также изготовленным в Швейцарии. Предполагаемым поставщиком является компания "Киевский часовой завод", которая предоставит 1500 часов для мужчин и женщин по цене 3360 грн за штуку.

Еще одна компания, "Первый украинский часовой завод "Киевская Русь", также участвовала в конкурсе, предложив часы на 400 тысяч гривен дешевле. Однако их предложение было отвергнуто из-за несоответствия цвета корпуса часов: вместо требуемого стального или золотистого (с покрытием IPS/IPG) был представлен темно-синий.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко ответил на критику украинского Президента Владимира Зеленского по поводу огромных затрат на ремонт дорог в столице. По словам мэра, столица не может не поддерживать инфраструктуру.

Свои миллионные затраты на ремонт дорог Кличко оправдал тем, что Киев — это большое хозяйство, которое нужно постоянно поддерживать и обеспечивать, чтобы оно не приходило в упадок.

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