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КМДА виділить 60 млн на одноразові виплати мобілізованим киянам

7 грудня 2023 13:25
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
КМДА виділить 60 млн на одноразові виплати мобілізованим киянам
Бійці ТрО Києва. Фото ілюстративне: prm.ua
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У четвер, 7 грудня, Київрада на засіданні має виділити 60 мільйонів гривень киянам, які мобілізуються до лав ЗСУ. Варто зазначити, що таке фінансове заохочення є одноразовим.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко

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Таким чином, у рамках програми "Захисник Києва" столиця виплатить 30 тисяч гривень тим киянам, які мобілізуються після 1 грудня 2023 року. 

"Київрада на сьогоднішньому засіданні має виділити 10 млн грн на цей рік і 50 млн на наступний — на виплати киянам, які мобілізуються до лав ЗСУ. Київ буде виплачувати 30 тисяч гривень киянам, мобілізованим після 1 грудня цього року", — йдеться у повідомленні. 

За словами Віталія Кличка, цього року на допомогу українським захисникам Київрада виплатила майже 7 мільярдів гривень.

"До кінця цього року ухвалимо ще кілька рішень про фінансову підтримку підрозділів ЗСУ. Зокрема, готуємо проекти рішень до наступного засідання. Аби виділити ще понад 700 мільйонів гривень", — додає мер. 

Нагадаємо, раніше у Київській міській раді на найближчому засіданні планують розглянути фінансове заохочення під час мобілізації. Кожному киянину виплачуватимуть по 30 тис. грн.

Додамо, ми також розповідали, чи збільшать зарплати військовим в Україні до кінця 2023 року.

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