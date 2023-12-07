КГГА выделит 60 млн на единоразовые выплаты мобилизованным киевлянам

Бойцы ТрО Киева. Фото иллюстративное: prm.ua

В четверг, 7 декабря, Киевсовет на заседании должен выделить 60 миллионов гривен киевлянам, которые мобилизуются в ряды ВСУ. Следует отметить, что такое финансовое поощрение одноразовое.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Таким образом, в рамках программы "Защитник Киева" столица выплатит 30 тысяч гривен киевлянам, которые мобилизуются после 1 декабря 2023 года.

"Киевсовет на сегодняшнем заседании должен выделить 10 млн грн на этот год и 50 млн на следующий — на выплаты мобилизующимся в ряды ВСУ киевлянам. Киев будет выплачивать 30 тысяч гривен киевлянам, мобилизованным после 1 декабря этого года", — говорится в сообщении.

По словам Виталия Кличко, в этом году на помощь украинским защитникам Киевсовет выплатил почти 7 миллиардов гривен.

"До конца этого года примем еще несколько решений о финансовой поддержке подразделений ВСУ. В частности, готовим проекты решений к следующему заседанию. Чтобы выделить еще более 700 миллионов гривен", — добавляет мэр.

Напомним, ранее в Киевском городском совете на ближайшем заседании планируется рассмотреть финансовое поощрение во время мобилизации. Каждому киевлянину будут выплачивать по 30 тысяч гривен.

Добавим, мы также рассказывали, увеличат ли зарплаты военным в Украине до конца 2023 года.