Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow КГГА выделит 60 млн на единоразовые выплаты мобилизованным киевлянам arrow

КГГА выделит 60 млн на единоразовые выплаты мобилизованным киевлянам

7 декабря 2023 13:25
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
КГГА выделит 60 млн на единоразовые выплаты мобилизованным киевлянам
Бойцы ТрО Киева. Фото иллюстративное: prm.ua
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В четверг, 7 декабря, Киевсовет на заседании должен выделить 60 миллионов гривен киевлянам, которые мобилизуются в ряды ВСУ. Следует отметить, что такое финансовое поощрение одноразовое.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Читайте также:

Выплаты для мобилизованных киевлян

Таким образом, в рамках программы "Защитник Киева" столица выплатит 30 тысяч гривен киевлянам, которые мобилизуются после 1 декабря 2023 года.

"Киевсовет на сегодняшнем заседании должен выделить 10 млн грн на этот год и 50 млн на следующий — на выплаты мобилизующимся в ряды ВСУ киевлянам. Киев будет выплачивать 30 тысяч гривен киевлянам, мобилизованным после 1 декабря этого года", — говорится в сообщении.

По словам Виталия Кличко, в этом году на помощь украинским защитникам Киевсовет выплатил почти 7 миллиардов гривен.

"До конца этого года примем еще несколько решений о финансовой поддержке подразделений ВСУ. В частности, готовим проекты решений к следующему заседанию. Чтобы выделить еще более 700 миллионов гривен", — добавляет мэр.

Напомним, ранее в Киевском городском совете на ближайшем заседании планируется рассмотреть финансовое поощрение во время мобилизации. Каждому киевлянину будут выплачивать по 30 тысяч гривен.

Добавим, мы также рассказывали, увеличат ли зарплаты военным в Украине до конца 2023 года.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой - 80x80

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме