Обстріл Києва 6 липня - зруйновані будинки, загинули люди

Пошкоджений будинок та авто у Києві. Фото: t.me/dsns_telegram

У ніч проти понеділка, 6 липня, Київ, не встигнувши оговтатися від нещодавнього обстрілу, знову опинився під комбінованим ударом. Внаслідок атаки у місті знову багато пошкоджень, відомо про жертв та постраждалих.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт ДСНС України.

Головне:

росіяни вдарили по Києву балістикою, дронами та крилатими ракетами;

пошкодження зафіксовані у трьох районах;

у місті пошкоджені будинки, людей дістають з-під завалів;

внаслідок атаки в столиці 7 загиблих 24 постраждалих.

Що відомо про атаку РФ на Київ

Після першої години ночі у Києві та більшості областей України оголосили тривогу. Вже о 01:36 ворог почав завдавати по столиці удари балістикою. Ця атака тривала близько години з невеликими паузами.

Одразу після балістики о 02:40 Київ атакували дрони. Приблизно через 20 хвилин по столиці вже летіли крилаті ракети, які ворог запустив вночі зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160. Під ранок після атаки у місті продовжували періодично лунали вибухи. Попередньо, це могла бути детонація касетних частин від крилатих ракет.

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Окрім того, росіяни запускали вночі крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря. Моніторингові канали писали, що ці ракети були збиті, не долетівши до своїх цілей.

Наслідки обстрілу Києва 6 липня

ДСНС України у своєму Telegram-каналі підтвердили інформацію місцевої влади, що наслідки обстрілу зафіксовані у трьох районах Києва - Подільському, Дарницькому та Голосіївському.

Детальніше щодо кожного з них — нижче.

Наслідки атаки РФ на Київ 6 липня. Фото: ДСНС

Подільський район

За даними рятувальників, у цьому районі сталося влучання у дев'ятиповерхівку з послідуючим руйнуванням з 9 по 5 поверхи.

"17 людей виведено на свіже повітря, 28 — врятовано з верхніх поверхів за допомогою автодрабини. Рятувальна операція триває", — йдеться у повідомленні.

За іншими адресами сталося загорання обшивки даху будівлі та ліфтової шахти на даху.

"Часткове руйнування на даху 19-поверхівки, горять автомобілі у дворі житлового будинку, а також зафіксовано падіння уламків на рівні 16 поверху 25-поверхового житлового будинку", — сказано у публікації.

Окрім того, триває пошук потерпілих у 21-му поверховому житловому будинку, де сталося руйнування з 2 по 5 поверхи.

Дарницький район

У Дарницькому районі на території житлового комплексу в одному з 25-поверхових будинків сталося падіння уламків на рівні 4 поверху, а в іншому — пожежа квартир на площі 150 квадратних метрів.

Окрім того, ДСНС мають інформацію про пожежу у поруч розташованому гаражному кооперативі.

За іншою адресою внаслідок влучання уламків у 30-ти поверховий житловий будинок сталось загоряння з 23 по 25 поверхи.

Голосіївський район

Тут, попередньо, внаслідок атаки горить нежитлова будівля.

ДСНС про наслідки атаки на Київ. Фото: скриншот

Жертви і постраждалі

Мер Києва Віталій Кличко та начальник КМВА Тимур Ткаченко у своїх Telegram-каналах писали, що станом на зараз відомо про 7 загиблих і 24 постраждалих внаслідок атаки РФ.

Рятувальники у Києві на місці подій. Фото: ДСНС

Як повідомляли Новини.LIVE, окрім Києва ворог атакував вночі Київську область. Внаслідок обстрілу загинула людина та були пошкоджені будинки.

Також ми писали, що за даними Reuters, цієї середи на саміті НАТО президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити завершення війни. Після цього, як кажуть джерела, Трамп може зв'язатися з диктатором РФ Володимиром Путіним.