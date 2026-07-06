Атака на Київ 6 липня не була наймасованішою — Ігнат спростував заяви

Наслідки російського обстрілу Кива 6 липня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат спростував повідомлення про наймасованішу атаку на Київ у ніч проти 6 липня. Він закликає спиратися лише на офіційні зведення.

Про це ексклюзивно Юрій Ігнат розповів в ефірі Ранок.LIVE.

Російський обстріл Києва 6 липня

Ігнат зазначив, що кожного разу подібні атаки називають наймасованішими. За його словами, суспільство часто перебільшує масштаби кожного нового обстрілу, забуваючи про важчі дні.

"Це не є наймасованішим ударом, це точно", — заявив він.

Щоб уникнути маніпуляцій і паніки, Ігнат закликає українців довіряти лише офіційній інформації. Дані про російські атаки та роботу ППО зафіксовані й відкриті для аналізу.

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Як писали Новини.LIVE, український лідер Володимир Зеленський відреагував на масований російський обстріл Києва у ніч проти 6 липня, внаслідок чого є загиблі та поранені. Противник бив ракетами та дронами.

Цієї ночі також під удар Росії потрапила Київська область, внаслідок чого відомо про жертву та постраждалих. Крім того, жителів Вишневого закликали не виходити на вулицю після російської атаки.