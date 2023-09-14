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Княгиню Ольгу в центрі Києва "вдягли" в бронежилет: навіщо це зробили

14 вересня 2023 18:58
- Марія Кучеренко
В Києві презентували бронежилет для жінок
Княгиня Ольга в бронежилеті. Фото: Іра Гаврилюк
- Марія Кучеренко

В Києві презентували перший анатомічний бронекостюм для жінок в ЗСУ. Захід відбувся біля пам'ятника княгині Ользі, яку заради цього "одягли" в бронежилет. 

Про це повідомляє Укрінформ

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Перший бронежилет для жінок 

Презентацію на Михайлівській площі в Києві провела компанія "Українська броня". Там зазначають, що жінкам носити чоловічі бронежилети небезпечно, адже вони не мають анатомічного вигину в районі грудної клітини.

"У жінок відбувається повністю відкриття грудної клітини і зони великого ураження за рахунок анатомічної будови тіла. Тому це - рішення бронезахисту, всі ці елементи броньовані", — зазначив CEO компанії "Українська броня" Ян Гончаров.

Презентований жіночий бронекостюм у два рази легший за ті, якими зараз держава забезпечує жінок у війську. В ньому є модулі, що захищають живіт, шию, плечі, пах, зовнішню частину стегон. А розміри виготовляють для захисниць будь-якої статури.

Зараз проводяться відповідні тестування бронежилета у Міністерстві оборони України.

Гончаров зазначив, що наразі головною проблемою є те, що компанія не в змозі забезпечити всю потребу жіночої частини війська у своїй продукції. 

"5 тис. жінок на нулі, в зоні бойових дій, і 42 тис. військовослужбовиць, які можуть бути користувачками даної продукції", — уточнив він. 

Памятник княгині Ользі в Києві
Княгиню Ольгу "вдягли" в бронежилет. Фото: Укрінформ
Памятник книгині Ользі в Києві
Княгиню Ольгу "вдягли" в бронежилет. Фото: Укрінформ
Бронежилет для жінок
Презентація бронежилета для жінок. Фото: Укрінформ
Бронежилет для жінок
Презентація бронежилета для жінок. Фото: Укрінформ
Бронежилет для жінок
Презентація бронежилета для жінок. Фото: Укрінформ

Нагадаємо, предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на плитах від бронежилетів. Ці ікони входять до циклу робіт "Духовна звитяга" в рамках проєкту "АртАрмор".

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