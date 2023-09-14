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Княгиню Ольгу в центре Киева "одели" в бронежилет: зачем это сделали

14 сентября 2023 18:58
- Мария Кучеренко
В Киеве презентовали бронежилет для женщин
Княгиня Ольга в бронежилете. Фото: Google
- Мария Кучеренко

В Киеве представили первый анатомический бронекостюм для женщин в ВСУ. Мероприятие состоялось у памятника княгини Ольге, которую ради этого "одели" в бронежилет.

Об этом сообщает Укринформ .

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Первый бронежилет для женщин

Презентацию на Михайловской площади в Киеве провела компания "Украинская броня". Там отмечают, что женщинам носить мужские бронежилеты опасно, ведь у них нет анатомического изгиба в районе грудной клетки.

"У женщин происходит полностью открытие грудной клетки и зоны большого поражения за счет анатомического строения тела. Поэтому это решение бронезащиты, все эти элементы бронированы", — отметил CEO компании "Украинская броня" Ян Гончаров.

Представленный женский бронекостюм в два раза легче тех, которыми сейчас государство обеспечивает женщин в армии. В нем есть модули, защищающие живот, шею, плечи, пах, наружную часть бедер. А размеры изготовляют для защитниц любого телосложения.

В настоящее время проводятся соответствующие тестирования бронежилета в Министерстве обороны Украины.

Гончаров отметил, что главной проблемой является то, что компания не в состоянии обеспечить всю потребность женской части войска в своей продукции.

"5 тыс. женщин на нуле, в зоне боевых действий, и 42 тыс. военнослужащих, которые могут быть пользователями данной продукции", — уточнил он.

Памятник княгини Ольге в Киеве
Княгиню Ольгу "одели" в бронежилет. Фото: Укринформ
Памятник книги Ольге в Киеве
Княгиню Ольгу "одели" в бронежилет. Фото: Укринформ
Бронежилет для женщин
Презентация бронежилета для женщин. Фото: Укринформ
Бронежилет для женщин
Презентация бронежилета для женщин. Фото: Укринформ
Бронежилет для женщин
Презентация бронежилета для женщин. Фото: Укринформ

Напомним, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний освятил 12 икон, написанных на плитах от бронежилетов. Эти иконы входят в цикл работ "Духовная победа" в рамках проекта "АртАрмор".

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