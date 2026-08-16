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Головна Київ Книжковий ринок біля "Почайної" знищений внаслідок атаки РФ

Книжковий ринок біля "Почайної" знищений внаслідок атаки РФ

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2026 12:16
Атака РФ знищила книжковий ринок біля "Почайної"
Знищені після обстрілу РФ книги. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE

В ніч проти 16 серпня, в неділю РФ атакувала Україну. Зокрема, в Києві після нічної російської атаки масштабна пожежа спалахнула на території книжкового ринку в Оболонському районі, неподалік станції метро "Почайна".

На місці побував журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн та показав наслідки удару.

На місці залишилися обгорілі конструкції

Вогонь охопив понад 2000 квадратних метрів торговельної території. Полум’я знищило частину павільйонів, книги, товари та особисте майно підприємців.

РФ вдарила по книжковому ринку коло "Почайної": понад 2 тим кв. м у вогні - фото 1
Пожежа внаслідок атаки РФ по Києву. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE
РФ вдарила по книжковому ринку коло "Почайної": понад 2 тим кв. м у вогні - фото 2
ДСНС. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE

Після пожежі територія ринку зазнала значних пошкоджень. Там, де раніше розташовувалися торговельні павільйони та книжкові ряди, тепер залишилися обгорілі конструкції та знищене майно.

Вогонь не пощадив книги й товари, які підприємці роками зберігали та продавали на ринку. Для багатьох власників торгових місць це означає втрату значної частини майна та результатів багаторічної роботи.

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Рятувальники продовжують працювати на території. Фахівці розбирають пошкоджені конструкції, перевіряють територію та проливають місця, де може залишатися тління.

РФ вдарила по книжковому ринку коло "Почайної": понад 2 тим кв. м у вогні - фото 3
Знищені книги. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE
РФ вдарила по книжковому ринку коло "Почайної": понад 2 тим кв. м у вогні - фото 4
Зруйнований павільйон. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE

Ринок працював із 1997 року

Книжковий ринок на цьому місці працював із 1997 року. За цей час він став великим торговельним майданчиком із сотнями місць для підприємців.

Багато хто роками розвивав тут власну справу, збирав клієнтську базу та облаштовував торговельні точки.

Тепер значна частина цього майна знищена пожежею.

РФ вдарила по книжковому ринку коло "Почайної": понад 2 тим кв. м у вогні - фото 5
Зруйнована торгівельна конструкція. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE
РФ вдарила по книжковому ринку коло "Почайної": понад 2 тим кв. м у вогні - фото 6
Знищений книжковий ринок коло "Почайної". Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE

Новини Києва

Новини.LIVE писали, що у ніч на 16 серпня російські війська атакували Київ і Київську область. Внаслідок удару є постраждалі та пошкодження цивільної інфраструктури. У Броварському районі травмувалися троє людей, серед них дитина, а в столиці рятувальники продовжують ліквідовувати пожежі та усувати наслідки атаки.

Новини.LIVE інформували, що на станції київського метро "Сирець" розпочали тестування нового підходу до організації простору для пасажирів, які під час повітряних тривог перебувають у підземці як в укритті. На платформі розмістили спеціальні навігаційні наліпки, що вказують рекомендовані місця для різних категорій пасажирів.

Київ книги ринок війна в Україні балістична атака
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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